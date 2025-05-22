昶瑞機電掛牌上櫃、首日股價勁揚 雙引擎策略助攻未來成長

台股資本市場再添生力軍！專業直流馬達吊扇大廠昶瑞機電（7642）22日以每股66.18元的承銷價正式掛牌上櫃。挾著穩健的吊扇本業基礎，並積極拓展無人機及機器人產業，打造「雙引擎」乃至「三箭頭」的成長策略，昶瑞機電掛牌首日即上演亮麗蜜月行情，早盤以81元開出後，股價一度勁揚至84.3元，漲幅高達27.37%。若中籤投資人在此高點賣出，每張可望獲利18,120元。

昶瑞總經理楊偉成表示，DC直流馬達吊扇產品是公司的「金牛」業務，在當前局勢下，客戶反而更深化長期合作，穩定的營收基礎讓公司有足夠的能量投入新興領域。他指出：「公司近年積極跨足無人機產業，開發中大型無人機所需的動力模組，目前已取得AS9100航太品質管理認證，關鍵的馬達與電子調速器（ESC）也分別達到IP53及IP66高等級防塵防水標準」。楊偉成透露，無人機產品預計下半年可小量量產，並展望2026年持續放量，再加上複合材料碳纖維槳葉若能成功在地化生產，將為公司營收帶來顯著挹注。

除了無人機領域，昶瑞機電的第三支箭已瞄準機器人市場。楊偉成說明：「我們正積極布局協作型手臂（COBOT）與自主移動機器人（AGV/AMR）所需的馬達與驅動器，近期已與工研院進行技術轉移，結合公司在機電整合與模組化的專業，目標是開發出更快、更準確且更安全的產品，期望在吊扇與無人機之後，再添一波強勁的成長動能」。

營運表現方面，昶瑞機電2024年營收9.58億元，稅後淨利1.7億元，每股稅後盈餘6.39元，相較前一年度分別成長4.80%、16.87%及10.36%。公司也展現回饋股東的誠意，針對2024年盈餘配發每股5元的現金股利，並於今年發放，股利配發率超過七成。今年以來，昶瑞營運持續暢旺，累計至4月底營收已達3.03億元，較去年同期成長14.7%。

展望未來，昶瑞機電對今年整體營運抱持樂觀態度，預期營收與獲利均有望實現雙位數的成長。22日上櫃首日股價強勢表態，盤中漲幅維持在25%以上，為其資本市場之路開啟了成功的序幕。