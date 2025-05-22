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昶瑞機電上櫃拉開蜜月序幕 中籤者若賣出可賺1.8萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
昶瑞機電（7642）22日掛牌上櫃，早盤以81元開出後一度拉升至84.3元，中籤者若賣在這個價位，可望獲利18,120元，報酬率27.37%。聯合報系資料照
昶瑞機電（7642）22日掛牌上櫃，早盤以81元開出後一度拉升至84.3元，中籤者若賣在這個價位，可望獲利18,120元，報酬率27.37%。聯合報系資料照

昶瑞機電（7642）22日掛牌上櫃，早盤以81元開出後一度拉升至84.3元，中籤者若賣在這個價位，可望獲利18,120元，報酬率27.37%；昶瑞對今年營運展望樂觀，預期營收與獲利將可望出現雙位數成長；上櫃首日順利展開蜜月行情，盤中漲幅逾25%。

昶瑞機電主要從事直流電馬達吊扇之設計、製造及銷售，去年度營收9.58億元，稅後純益1.69億元，每股純益（EPS）為6.39元；今年第1季營業收入2.3億元，稅後純益3,995萬元，EPS為1.51元；今年4月營收0.72億元，年增22.74%， 累計今年前四月營收3.03億元，年增14.66%。

昶瑞機電樂觀看待今年的營運表現，成長動能除了DC吊扇本業的穩定貢獻之外，中大型無人機動力模組新事業也預計在下半年將小量出貨， 另外，龍井二廠將在年底完工，明年產能將擴張。

昶瑞機電指出，無人機動力模組，經日本國際大廠測試驗證效能優於同業，預計今年下半年開始小量出貨，近期目標將在地化生產無人機槳葉，動力模組產品線將更完整，積極搶攻全球高階無人機市場。

營收 無人機

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