是方股東會／去年營收、獲利再創歷史新高 通過配發12.5元股息

是方電訊（6561）22日舉行股東會，去年營收、獲利再創歷史新高，每股配發12.5元現金股利，是方董事長邵泓嘉強調，聯雲智能資料中心是目前台灣少數可以符合AI散熱及載重需求的資料中心，旗下TPIX（台北網際網路交換中心）是台灣會員數及交換訊務量最大網際網路交換中心，未來朝向亞洲前三大網際網路交換中心之目標邁進，串連IDC、數據網路，雲端服務等優勢，要成為東亞數位匯流中心及AI、雲端商務應用中心。

總經理劉耀元表示，去年是方「提升營收獲利、深耕企業用戶、強化服務認證、加強人才培養」，順應AI及雲端產業未來發展趨勢及全球供應鏈之重組，去年啟用的聯雲智能資料中心是目前台灣少數可以符合AI散熱及載重需求的資料中心，成功吸引更多雲端及 AI 服務業者之進駐。

劉耀元指出，是方對內啟用台灣環，將服務延伸到新竹、台中、台南、高雄各科學園區，對外則將海外服務範圍延伸到40個國家、60 個城市，達到國內外頻寬超過1,200G的網路容量，TPIX會員數目前在全球排名為第68名，正往亞洲前三大網際網路交換中心目標邁進。

是方去年營收37.9億元，每股稅後純益13.82元，再創歷史新高，主要成長動能來自IDC及雲端兩大業務，IDC 機房營收成長率大於45%，雲端服務之營收成長率也大於13%，達成營收及獲利雙箭頭成長目標。

面對AI趨勢來臨，是方指出，聯雲智能資料中心具備先進的氣冷及水冷式機房散熱設計，不僅符合AI伺服器的需求更可有效提升電力使用效能；數據網路服務上，則整合「三環三線」網路服務，包括連接麗源、宏鼎、聯雲機房的「台北環」、串接各大主要科技園區的「台灣環」、以及經由海纜連結香港、日本、新加坡及東南亞各國的「國際環」將服務延伸全球；

是方表示，雲端服務以雲端自助管理平台，讓客戶能有效管理及監控雲端 使用資源，並且與國際業者合作在全球40個國家，60個城市提供裸機雲服務，增加雲端服務產品線的豐富度，提供企業混合雲之各種應用服務。

是方強調，未來將提升聯雲智能資料中心之機房進駐率，帶動營收及獲利之成長，因應趨勢強化與國外網路交換中心合作，增加會員數及訊務量，擴大 TPIX 經營規模，持續提升全球IX排名，經營智慧健康產業鏈，強化健康雲APP服務，拓展健康促進管理市場，計畫引進AI算力及AI應用服務，豐富產品線，創造新營收。

雲端、AI、OTT等是未來資料中心及網路服務發展重點，業者對相關服務之布局將牽動未來市場競爭版圖變化。因應全球化退潮及地緣經濟、政治之趨勢，全球產業鏈正發生重大布局變化，將造成經濟發展之不確定性，成為企業經營及服務之變數。

是方強調，以新世代電信中立的雲端及AI智能資料中心為基石，吸引AI及雲端服務業者進駐，透過「三環三線」的網路布建，國內外客戶均可透過優質、快速、穩定的寬頻網路連接到是方機房，滿足企業各項數據、雲端服務等資通訊解決方案的需求，成為強大的競爭力及成長主軸。

聯雲智能資料中心於113年啟用，不僅可以滿足未來 AI 及雲端服務發展下對於機房的需求，更可帶動公司未來營收及獲利之飛輪效應，產生顯著業務成長動能。

是方將持續以平台經濟及會員經濟共榮共存之商業模式，形成客戶群聚磁吸效應，擴大產業生態系，已成為國內外客戶在東亞建立服務節點首選，不斷朝向東亞數位匯流中心及 AI、雲端商務應用中心市場定位邁進，期能創造社會、股東、員 工、客戶之價值，達成多贏的經營目標及企業永續經營使命。