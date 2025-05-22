快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

達人網PRO360用戶逾230萬 搶搭平台經濟23日登興櫃

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
服務配對平台達人網（7839）將於23日登錄興櫃市場交易。中央社
服務配對平台達人網（7839）將於23日登錄興櫃市場交易。中央社

服務配對平台達人網（7839）將於23日登錄興櫃市場交易。達人網成立於2022年6月，主要提供數位生活服務供需媒合的網路平台PRO360，藉由即時、精準的配對服務，提供超過 1,000 項全方位日常生活與商業外包服務項目，舉凡居家清潔、室內裝修、家教學習及健身運動等項目均為公司數位生活服務之涵蓋範圍。

近年來隨著平台經濟之崛起以及就業環境之轉變，越來越多消費者在網路上尋求各項專業服務，也有更多的專家在網路上找尋兼職或微型創業之機會，達人網於2025年用戶數已超過230萬，台灣平均每10人就有1人是PRO360用戶。每年使用者需求件數超過90萬件，平均每34秒就有一件客戶需求。

達人網擁有230萬以上的需求用戶以及高達數十萬的專家人數，在「量大，就是優勢｣的網路效應下，台灣大車隊與遠傳電信分別於2024年與2025年對達人網進行策略投資及業務合作，共同推動全方位數位生活。

達人網2024年營收1.6億元、毛利率90%，稅後淨利0.3億元、稅後淨利率16%，每股純益2.23元，營收及獲利分別較2023年成長23%及15%，推薦證券商認購價格為53.34元。

目前達人網也以在台灣平台營運成功經驗，開始設立香港、新加坡及馬來西亞等海外據點以拓展海外市場。未來隨著服務業數位轉型之全球趨勢以及電子商務滲透率之成長下，達人網未來營收及獲利成長可期。

電子商務 遠傳電信 營收

延伸閱讀

無懼關稅亂流…達人按讚這檔「資服金牛股」 輝達也是合作夥伴

氣炸鍋放錯位置可能引發火災 達人教你擺一處最安全

保溫瓶蓋密封圈看起來不髒也要清！家事達人教3種洗劑 輕鬆去除污垢黴菌

達人網5月23日登興櫃

相關新聞

達人網PRO360用戶逾230萬 搶搭平台經濟23日登興櫃

服務配對平台達人網（7839）將於23日登錄興櫃市場交易。達人網成立於2022年6月，主要提供數位生活服務供需媒合的網路...

普萊德搶軌道商機

網通品牌普萊德（6263）昨（21）日應邀參加櫃買中心業績發表會，董事長陳清港表示，普萊德深耕工業網路，目前貢獻營收占五...

神準三大產品線放量

網通廠神準（3558）昨（21）日參加櫃買中心舉辦業績發表會，董事長蔡文河表示，預期WiFi 7、網路設備與邊緣運算等產...

振曜接單熱 看到10月

振曜（6143）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，董事長宗緒福看好，振曜搭上彩色電子書換機潮，客戶積極追單，產能供不應...

誠品台南展店 5月28日試營運

誠品生活（2926）報捷，昨（21）日宣布，誠品台南大店將於5月28日試營運，開幕後將挹注營運，未來營運有望持穩，維持正...

大國鋼第2季毛利率衝39%

大國鋼（8415）昨（21）日舉行法說會，大國鋼公司表示，反映美國關稅問題，今年3月調漲售價後，大國鋼第2季毛利率提升至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。