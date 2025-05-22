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寶雅拓展自有品牌

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

寶雅（5904）昨（21）日召開法說會，寶雅表示，自有品牌的擴大推動是寶雅今年重要的經營重點，主要從消費者高黏著、購買頻率高的品類切入，挹注獲利持續增長。

寶雅首季營收62.96億，年增7.2%，稅後純益為7.8億元，年增11.6%，單季獲利創歷史新高，每股純益（EPS）為7.48元。寶雅表示，首季獲利表現主要受惠於店型改裝效益與美妝業績持續穩定增長，其中，首季洗沐產品、美妝保養品等品類銷售達雙位數成長。

寶雅強調，自有品牌的推動是寶雅今年的重要經營重點，目前首季營收占比已達3.3%，較去年第4季達雙位數成長。寶雅表示，自有品牌涵蓋飾品、針織品、襪類等品項，除了提高毛利率外，也強化品牌辨識度，因此會優先從消費者高度黏著、購買頻率高的品類切入，後續會再持續提高占比。

寶雅今年資本支出為11億到12億元，在展店方面，寶雅表示，一直採取「深耕在地、靈活選址」的展店策略，根據不同區域的消費結構與客層特性與商品組合，希望以每年新增50家店的速度前進，預估今年全台可達470店，並向2027年580店的目標前進。

寶雅也將持續改裝，並主要聚焦為美妝店型，由於彩妝與保養產品比重較高的美妝店可有效提高客單價，並吸引人流，有助於獲利表現，預計今年改裝30家以上門市為寶雅美妝店，且今年底美妝店將占整體門市數三分之一以上。

寶雅同時積極發展物流中心，目前共有桃園、高雄、彰化等三個據點，未來將藉由北中南三大倉儲，逐步支持寶雅中長期的展店規劃。

消費 寶雅

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