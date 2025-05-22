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誠品台南展店 5月28日試營運

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

誠品生活（2926）報捷，昨（21）日宣布，誠品台南大店將於5月28日試營運，開幕後將挹注營運，未來營運有望持穩，維持正常長曲線。

誠品生活去年甩開連三年虧損，今年首季持續獲利，並持續開展大店，即將開幕的「誠品生活台南」獨棟街邊大店，全店四層樓、共有6,000坪規模，將成為南台灣文化創意新地標，市場預期，疫情後消費人潮復甦，且過去台南沒有大型誠品店，預期開幕後可吸引人潮。

此外，誠品生活新店、南西、松菸等大店穩健成長中，誠品生活指出，未來展店腳步不會停，也不會單一聚焦在社區型的發展，大小型店面會持續開出，也會與地方創生、獨立小書店結合發展，預期今年也會在過去沒進駐的城市開出新店面。

展望今年，誠品生活指出，將持續深化虛實整合的全通路營運，帶動誠品線上逐年成長，亦以「大小並行」展店策略持續提升獲利，後續穩步成長樂觀可期。

疫情

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