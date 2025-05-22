快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

大國鋼第2季毛利率衝39%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

大國鋼（8415）昨（21）日舉行法說會，大國鋼公司表示，反映美國關稅問題，今年3月調漲售價後，大國鋼第2季毛利率提升至39%，相關效益將顯現在第2季的財報上。

同時大國鋼已是鏍絲最大通路商，營業規模再成長2%，在既有的條件下進一步成長，大成鋼全年營收獲利表現都相當樂觀。

大國鋼第1季營收58.7億元，較上季成長8.8%、刷下近六季以來新高，比去年同期成長約 2.98%；毛利率 33.4%；稅後純益約7.6億元，季增163.4%、年增32%，每股純益（EPS）0.74元。

由於去年是美國調降利率的第一年，原本庫存水位即相當低，但客戶端態度保守不敢增加庫存，今年在市場需求回溫下，原本庫存即需回補，預期大國鋼全年的營業規模保守估計至少較去年有一成的成長空間。

此次之前因為美國關稅90天的協商期，客人採購也較為觀望，影響營業規模，隨著90天結束，客人採購量也將增加，後市發表轉趨樂觀，預期第2季表現優於第1季，第3季並將比第2季好。

至於美元匯率對大國鋼的影響，因為大國鋼主要都是以美元收付，具備自然避險功能，此次台幣升值，造成約5,000萬元影響。

美國 毛利率

延伸閱讀

谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域

無懼關稅亂流…達人按讚這檔「資服金牛股」 輝達也是合作夥伴

美國資本助力寧德時代香港上市 挨轟危及國安

黃仁勳：全球AI研究員一半是中國人 美國阻擋不了

相關新聞

普萊德搶軌道商機

網通品牌普萊德（6263）昨（21）日應邀參加櫃買中心業績發表會，董事長陳清港表示，普萊德深耕工業網路，目前貢獻營收占五...

神準三大產品線放量

網通廠神準（3558）昨（21）日參加櫃買中心舉辦業績發表會，董事長蔡文河表示，預期WiFi 7、網路設備與邊緣運算等產...

振曜接單熱 看到10月

振曜（6143）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，董事長宗緒福看好，振曜搭上彩色電子書換機潮，客戶積極追單，產能供不應...

誠品台南展店 5月28日試營運

誠品生活（2926）報捷，昨（21）日宣布，誠品台南大店將於5月28日試營運，開幕後將挹注營運，未來營運有望持穩，維持正...

大國鋼第2季毛利率衝39%

大國鋼（8415）昨（21）日舉行法說會，大國鋼公司表示，反映美國關稅問題，今年3月調漲售價後，大國鋼第2季毛利率提升至...

寶雅拓展自有品牌

寶雅（5903）昨（21）日召開法說會，寶雅表示，自有品牌的擴大推動是寶雅今年重要的經營重點，主要從消費者高黏著、購買頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。