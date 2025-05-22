大國鋼第2季毛利率衝39%

大國鋼（8415）昨（21）日舉行法說會，大國鋼公司表示，反映美國關稅問題，今年3月調漲售價後，大國鋼第2季毛利率提升至39%，相關效益將顯現在第2季的財報上。

同時大國鋼已是鏍絲最大通路商，營業規模再成長2%，在既有的條件下進一步成長，大成鋼全年營收獲利表現都相當樂觀。

大國鋼第1季營收58.7億元，較上季成長8.8%、刷下近六季以來新高，比去年同期成長約 2.98%；毛利率 33.4%；稅後純益約7.6億元，季增163.4%、年增32%，每股純益（EPS）0.74元。

由於去年是美國調降利率的第一年，原本庫存水位即相當低，但客戶端態度保守不敢增加庫存，今年在市場需求回溫下，原本庫存即需回補，預期大國鋼全年的營業規模保守估計至少較去年有一成的成長空間。

此次之前因為美國關稅90天的協商期，客人採購也較為觀望，影響營業規模，隨著90天結束，客人採購量也將增加，後市發表轉趨樂觀，預期第2季表現優於第1季，第3季並將比第2季好。

至於美元匯率對大國鋼的影響，因為大國鋼主要都是以美元收付，具備自然避險功能，此次台幣升值，造成約5,000萬元影響。