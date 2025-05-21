元太法說會／首季毛利、營業利益及淨利皆創同期新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）21日發布財務數字，2025年第1季合併營收為新台幣80.6億元，較2024年第1季增加43%，歸屬於母公司之淨利為新台幣22億元，單季稅後每股盈餘（EPS）新台幣1.91元。受惠於新舊產品順利轉換及新品上市動能，2025年第1季毛利、營業利益及淨利皆創歷年第1季度新高點。

元太科技秉持誠信透明與負責任的治理精神，持續強化永續經營體質。於財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會）公布第十一屆公司治理評鑑結果中，自778家上櫃公司中脫穎而出，再度名列前5％公司行列，並在上市櫃市值100億元以上之電子類企業中，躍升至前10%（第一級距）之列，展現優異治理實力。

在國際永續評比方面，元太科技於2024年標準普爾全球企業永續評比（S&P Global CSA）中獲得92分，連續兩年蟬聯電子零組件產業類別最高分，並名列《2025永續年鑑》（The Sustainability Yearbook）全球前1%，肯定公司於環境、社會及治理面向的卓越表現。

在今年4月舉行的Touch Taiwan 2025智慧顯示展中，元太科技以75吋電子紙看板，首度展示三大彩色技術平台，包括E Ink Spectra™ 6、E Ink Marquee™、E Ink Kaleido™，分別以鮮明色彩、戶外寬溫、具影片播放功能的三大定位，提供客戶依場域應用搭配最適電子紙技術選擇。同時，元太科技也攜手全球前六大TFT面板廠 -- 友達（2409）（AUO）、京東方（BOE）、夏普公司（SHARP）、惠科（HKC）、群創（3481）（Innolux）、華星光電（TCL CSOT）齊聚電子紙產業專區，聯合展出彩色電子紙創新應用，展現電子紙生態圈的擴大能量。

元太科技自2020年起即積極與模組製造夥伴合作，擴展電子紙應用場域。此次成功匯聚六大面板廠支持，突顯產業對低碳電子紙技術的高度認同，並看好彩色大尺寸應用市場潛力。

早自2020年起，元太科技即積極攜手具有模組製造實力的夥伴，推動電子紙應用創新並擴大產業生態圈，為市場提供更多元的模組選擇與應用解決方案。近期元太科技完整匯聚全球前六大TFT面板企業的支持及合作，突顯TFT面板產業界對低碳電子紙顯示技術的高度認同，並看好彩色大尺寸電子紙應用市場潛力。

「2025年是元太科技邁入大尺寸彩色電子紙市場的元年。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「透過全球六大TFT面板夥伴對電子紙產業的深度參與，將大幅提升電子紙模組製造的專業技術能量，並加速在標準化、品質控管及生產效率上的突破。我們將持續在彩色大尺寸電子紙看板領域推進創新應用，為客戶提供更多選擇，並為產業帶來全新顯示價值。」

此外，元太科技亦已宣布與友達光電旗下子公司達擎成立合資公司，結合元太科技的電子紙關鍵材料與領先技術、友達集團的面板設計、智慧製造與管理能力，以及達擎於智慧零售與數位看板領域的客戶資源及全球市場布局，聯手積極拓展大尺寸電子紙顯示應用商機，雙方將於友達桃園龍科廠區建置大型電子紙模組生產線，預計2025年第4季投產。

電子紙技術具備多項優勢，包括超低功耗、陽光下可視、不傷眼及無光害等特性，廣泛適用於智慧零售、公共資訊或廣告看板、辦公室顯示、智慧交通、醫療與物流管理等多元應用。根據實驗數據顯示，在室內使用情境下，電子紙的耗電量僅為液晶顯示器的1/30，若在戶外應用環境中，電子紙顯示器的功耗則僅為傳統液晶顯示器的1/120，電子紙低碳環保的特性，有助於減少電力消耗並提升營運效率，更是推動企業永續轉型的理想顯示技術選擇。