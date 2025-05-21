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受惠高雄大型儲能案場挹注 熙特爾全年 EPS 上看18.4元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
熙特爾董事長林聖澤指熙特爾。攝影/陳昱翔
熙特爾董事長林聖澤指熙特爾。攝影/陳昱翔

再生能源儲能廠熙特爾（7740）預計6月下旬將從興櫃轉創新板上市，近期國內法人出具最新報告指出，熙特爾在高雄兩建儲能案廠挹注下，全年每股純益上看18.4元，獲利有望呈現大爆發。

據悉，熙特爾的營運主要由業務為電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務等四大核心業務驅動，隨著公司市場布局有成，今年起將進入高速成長期。

法人指出，熙特爾去年度全年營收僅4.3億元，而今年光高雄的二項E-dReg大型儲能案場，約可貢獻營收逾90多億元，營收將大幅激增，若加上其他業務挹注，全年營收將跳升至120億元，若再按照該公司毛利率去推算，全年每股純益有機會來到18.4元。

據悉，熙特爾今年已簽約的EMS管理量體已達510MW，預估至2027年熙特爾上線EMS管理量體可累積至925MW；而維運量體方面，熙特爾預估2025年累積簽約量體可達625MWh，且因許多案場採用熙特爾旗下電池廠辰熙的電池設計與製造，故在客戶選擇維運及EMS夥伴上，公司將具有競爭優勢。

此外，熙特爾轉投資的電池廠辰熙精密具備在地化生產與MIT製造優勢，不僅鞏固台灣本土大型案場的供應能力，更積極拓展海外市場，成為出口成長的關鍵推手，目前已啟動加拿大市場布局，聚焦當地高成長潛力的電池儲能應用。

至於日本儲能市場方面，熙特爾將以1.99MW/8MWh案場為起點，透過聚合商（AC）機制參與EPRX、JEPX及容量市場三大電力交易平台，搶占需給調整新機制的有利位置。

據悉，熙特爾預計2025年全年儲能出貨量將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，已正式跨入千兆瓦時級別的實力門檻，而該公司已具備從製造、設計到運營的一體化整案輸出能力，此一競爭優勢將有助於拓展海外市場，挹注未來營運成長。

營收 再生能源

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