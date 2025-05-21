愛派司5月23日起競拍 承銷價75元、6月10日掛牌

愛派司（6918）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣2,788張，競拍底價62.5元，最高投標張數358張，暫定承銷價75元。競拍時間為5月23日至27日，5月29日開標；5月28日至6月2日辦理公開申購，6月4日抽籤，暫定6月10日掛牌。

愛派司憑藉打造全球⾸款亞洲曲率的骨板與國際⼤廠做出市場區隔，取得台灣自費鎖定式骨板市場的成功後，也逐步向海外拓展業務，目前已取得中國大陸、新加坡、馬來西亞、越南等多國醫材許可，並以日本作為東北亞主要發展據點，新加坡作為東南亞發展據點，積極向周邊國家延伸滲透力。

其中，拇趾外翻矯正產品已成功導入新加坡與馬來西亞市場，保膝產品亦正在新加坡申請上市許可，馬來西亞經銷商業務則已來台醫院接受精準手術工具（PSI）訓練。此外，愛派司也與巴西經銷商完成簽署合作備忘錄，泰國與印尼的證照申請亦已啟動。

公司也在積極準備MDSAP稽核，MDSAP（醫療器材單一審查計畫）是由美國、加拿大、日本、澳洲和巴西等國共同推動的國際認證制度，醫材公司只需通過一次稽核，即可同時符合多國法規要求。待愛派司完成MDSAP稽核後，將有助於加速進軍日本、澳洲與巴西市場，提升國際認證力與產品通行效率，強化全球布局。

受惠於全球創傷固定市場需求持續提升，愛派司營運也持續成長，該公司近五年營收從5.03億元穩步成長至7.70億元，毛利率也從63.17%提升至69.49%。其中，2022年曾因中國大陸實施集中採購壓低售價，加上存貨跌價損失增加，導致毛利率下滑至60.37%。然而，公司於2023年優化骨板生產工法並調整大陸地區銷售產品組合，帶動毛利率回升至68.24%；2024年更進一步提升至69.49%，凸顯其產品附加價值與市場競爭力持續攀升。