振曜法說會／喜搭彩色換機熱潮 營收毛利季季高、年增25%

振曜（6143）21日參加櫃檯買賣中心業績發表會。振曜自詡綠經濟的領頭羊，射出兩隻綠經濟的箭，2024年是彩色電子書元年，2025年是彩色電子廣告看板元年。振曜看好目前訂單能見度看到10月，營收、毛利率季季高，營收可望成長25%以上。

振曜表示，觀察近期訂單成長與毛利表現，目前閱讀器在手訂單，較去年成長20%以上，第1季毛利率穩步上揚，至於關稅與供應鏈策略，因應關稅議題，調整供應鏈布局，目前在台灣、越南、美國等均有產能。

至於匯率影響評估，振曜指出，美金每貶值1%，影響營收減少1%，毛利率下降0.15至0.25個百分點，業外則可能因為美金淨部位有匯兌損失。

振曜指出，電子書閱讀器訂單持續成長，目前換機潮熱賣，延續彩色元年換機潮，客戶市占率提昇，市場需求強勁，客戶持續追單，出貨數年增率可望成長二成以上，彩色電子書比重可以從目前65%提升至70%。

今年博客來攜手振曜推出彩色電子書新機，博客來是華為文市場最大平台，在國際書展推出博客來新機，推升預購熱潮及搶購，三個月突破萬台，且博客來首家數位體驗店亮相，未來將持續深化合作，除追加訂單，也將洽談下一代產品，並深化與統一集團合作。

振曜看好，電子看板是未來潛力新星，市場快速崛起，包含國際重要展覽及歐美日客戶百花齊放，專案導入部分樣品已經出貨且專案導入，預計6月可望放量出貨，已經攻下灘頭堡角色，目前已經是電子看板產業領頭羊角色，且未來ESG商機龐大。

目前振曜彩色電子看板首個客戶將出貨歐洲，以企業用及商用為主，下半年日本及美國客戶也將陸續出貨，預估今年貢獻營收比重約2%至5%之間。

此外，振曜旗下子公司及事業部營收翻揚，其中沛亨（6291）營收自谷底翻揚，今年營收可望成長一成以上，3月底營收可望逐步翻揚。台生材（6649）十年磨一劍持續專注技術開花結果，今年第1季已經繳出營收年增兩倍，轉虧為盈，每股稅後純益0.79元，營運表現進入開花結果階段。

振曜整體穩定獲利穩定，回饋股東，去年每股純益7.33元，每股配發現金股利7元，盈餘分配率95%。

振曜表示，未來持續創新穩健成長，電子閱讀器鞏固市場領先地位，並拓展新應用，廣告看板加速專案導入，搶下灘頭堡，子公司發展可望提升獲利能力貢獻集團收益。

目前振曜來自消費性電子包含電子書、電子紙應用、電源管理IC、網路產品及廣告機占75%，電腦周邊包含電聲元件、光纖產品等占營收比約25%。

振曜第1季營收15.98億元，年增19%，季減29%，毛利率22%，優於去年同期21%及第4季的22%，稅後純益1億元，年減23%，每股稅後純益1.17元，低於去年同期1.51及去年第4季的2.31元，主因為去年第1季有業外收益墊高基期。

振曜表示，目前在台灣、越南、美國有約10個生產據點，未來因應客戶需求激關稅狀況，可隨時因應調整。

振曜自詡綠經濟的領頭羊，射出兩隻綠經濟的箭，2024年是彩色電子書元年，2025年是彩色電子廣告看板元年。

今年受惠於彩色電子書占比提升至七成以上，加上彩色電子看板出貨，毛利率可望逐季成長，營收可望季季高，目前第2季沒有提前拉貨效益，而是新客戶新產品推出後，目前市場狀況供不應求，預估第2季營收可望季增25%。

觀察2025年營運，振曜表示，目前訂單能見度看到10月，預估推升營收成長25%，客戶持續擴大市占率，2026年市場可望持續成長，明年可望成長一至兩成。