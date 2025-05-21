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普萊德法說會／第1季毛利率創高 未來鎖定 AI、ITS 搶市

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
普萊德董事長陳清港看好，未來營運穩定成長，關稅影響營收不淡，但觀察是否影響全球經濟。記者黃晶琳／攝影
普萊德董事長陳清港看好，未來營運穩定成長，關稅影響營收不淡，但觀察是否影響全球經濟。記者黃晶琳／攝影

網通品牌普萊德（6263）今日應邀參加櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，普萊德董事長陳清港表示，普萊德深耕工業網路，目前貢獻營收占五成以上，未來更搶進軌道交通（ITS）產品線，加上發揮品牌力，毛利率屢創新高，今年第1季毛利率達47.88%。

陳清港表示，普萊德在台灣自主研發生產，以自有品牌行銷全球160多國，品牌定位為國際網路傳輸設備專業品牌，涵蓋感知層、網路傳輸、應用層，更打造網路通訊基礎建設設備全方位解決方案，包含網路交換器、乙太網路供電設備、5G與無線網路、光纖網路設備、AIoT網路設備、工業級網路設備、資安、網路語音及電源管理，並以智慧觸控式中央網管平台整合。

陳清港指出，隨著AI趨勢加上數位轉型，智慧網路通訊IoT、IIoT、IoV、AIoT應用導入AI智慧物聯網、智慧工廠數位轉型、加速智慧網路建設以及高效連結智慧交通。

此外，近年普萊德更強打CRPS可充換電源的PoE網管交換器系統是用在高密度的PoE應用場域包含商場事務機、觸控螢幕電腦、影音螢幕牆、商場智慧光源等，更打造軌道交通高功率PoE網管方案，符合國際軌道安全及防火規範。

陳清港表示，光纖部分則以次世代10G光纖到府推升AI應用，搶進電信商、寬頻營運服務商，大型校園及醫院網路，同時投入在HaLow遠距離低功耗AIoT管理適用ESG環境監控、校園、飯店、停車場。

而無線網路也持續升級，陳清港指出，普萊德已經打造企業級及工業用網路的WiFi 7設備，未來也將帶動有線交換機也往上提升到10G以上，更推出雲端網路管理系統，可集中監控超過十萬台跨域網路設備，適用大型企業級跨國型企業網路，近期在COMPUTEX中展出，預計下個月推出銷售。

展望2025年研發主軸，陳清港指出，將鎖定綠能智能電信5G高附加價值產品開發；AIoT新協議開發與整合，架構AIoT後端應用平台；工業網路協議多功能網路交換器並深入IE 4.0整合應用；交通軌道應用強固型網路交換器、拓展交通建設（ITS）產品線；持續強化資安落實產品永續。

財務部分，陳清港指出，過去三年營收獲利及稅後淨利率都逐年提升，毛利率從2022年42%提升到去年的47%，稅後淨利率從2022年26%提升至29%，2024年每股稅後純益8.61元，每股配發7.9元現金股利，盈餘分配率九成左右。

今年第1季營收普萊德毛利率高達47.88%，稅後淨利率來到28.69%，每股純益2.1元，高於去年同期1.86元，陳清港表示，毛利率持續成長，主因為品牌價值及品牌效益 可以決定價格，訂下一個客戶可以接受的價格。

以市場區分，目前歐洲貢獻營收近五成，美洲約20.7%，亞洲18.6%，中東及非洲約11.4%。近年普萊德深耕工業級網路設備，從2020年佔營收比重的38.1%，提升到2024年的53.1%，以太網路供電為20.6%，光纖網路設備12.3%，網路交換器則為8.3%。

陳清港指出市場及客戶分散，最大單一國家市場美國占比約7.9%，最大客戶占比約5.3%，因此近期市場討論關稅影響，從營收角度來看影響不大，但也擔心影響全球經濟問題。

展望未來，普萊德董事長陳清港指出，AI、大數據與數位轉型驅動全球網路基礎建設需求，包含AI應用、資安數位治理、工業物聯網、車聯網、智慧醫療等是未來一大商機，同時普萊德核心技術競爭力符合產業及市場發展，品牌專業及ESG品牌形象認同度高，但地緣政治、貿易政策變動、美國對等關稅等，也增加市場不確定性，加上國際碳關稅議題，是未來挑戰。

陳清港強調，未來營運策略將快速整合新興網路技術，強化應用層及雲端管理，提升核心技術層次，並擴大智慧網路、AI應用、邊緣運算、低碳產品開發，同時持續投入多元市場開發，分散市場風險，強化永續供應鏈性及風險管理，實現2050淨零排放。

普萊德 AI

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