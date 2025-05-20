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安盛生股東會／完成董事改選 打造全新商模、力拚今年營運轉盈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股安盛生（6734）20日召開股東常會，會中承認去年度營業報告書、財務報表及虧損撥補，並通過修訂公司章程、私募發行普通股等議案，以及完成董事全面改選。董事長陳彥宇表示，今年起開啟全新商業模式，以期創造可持續的收入與高毛利成長曲線。

安盛生去年營收1,946萬元，與前一年度相當，受惠產品組合調整得宜，毛利率從8%大幅回升至31%，全年虧損亦呈現收斂，每股淨損2.05元。

陳彥宇表示，看好整合即時檢測數據與AI分析，提供專屬的個人化營養補充與生活習慣改善建議，能提高個人化健康管理的精準度與可行性，且此趨勢逐漸在國際市場上蔚為潮流。安盛生自今年起開啟全新的商業模式，從一次性的檢測產品銷售轉型為全方位健康科技公司，提供檢測搭配營養品的整合性服務。

陳彥宇指出，公司擁有的核心檢測技術平台PixoTech是全球唯一獲美國FDA核准，將智慧型手機化為體外診斷量測工具，成為個人的行動實驗室，目前已成功開發多款居家檢測產品，如「伊必測排卵檢測系統」、「安必測多功能檢測系統（血脂）」等，今年將偕同國內外合作夥伴擴大「即時檢測+AI分析+營養補充」的應用落地實績。

繼4月與國際保健養生領導品牌「余仁生」共同推出的檢測與營養補充套裝產品上線銷售後，公司進一步開發出以檢測數據為核心的AI健康助理APP，透過手機拍攝影像來辨識食物的熱量與營養成分，只要選擇食用份量，就能清楚知道總熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物等營養素資訊，可針對減重及慢性疾病等族群進行個人化健康管理。

陳彥宇表示，新產品已進入測試階段，若一切順利，將於6月正式上線，初期將免費推廣，提升客戶的黏著度，未來將採訂閱制服務，建立穩定的持續性收入。

安盛生4月合併營收157萬元、年增1.81%，累計前4月營收650萬元、年增17.21%，主要受惠「伊必測排卵檢測系統」海內外銷售持續順暢，以及新品「安必測多功能檢測系統（血脂）」的業績挹注，而在營養品業績的貢獻下，預期第2季營運將持續成長。

陳彥宇指出，根據市場研究機構GII報告顯示，2024年全球個人化營養和補充劑市場規模約542億美元，預計2030年將達到1,139億美元，複合年成長率達13.15%，反應出此一市場的巨大潛力。

安盛生將先聚焦台灣與東南亞地區的拓展，以五年時間規劃從產品擴張、應用擴張到地域擴張，逐步複製成功經驗並提升滲透率。今年的策略，將以線上直接透過自營商城銷售為主軸，並透過強化APP功能提升客戶黏著度，同時增加後續營養品及新產品的銷售機會，隨著新商業模式效益的顯現，公司樂觀看待全年營運表現，目標力拚由虧轉盈。

安盛生20日股東會也完成七席董事（含三席獨董）改選，新任董事名單：陳彥宇（遠瞻管理顧問有限公司代表人）、Peter Fitzgerald、郭書齊、邱惲翔；新任獨立董事為鍾志杰、賴怡文，而原獨立董事李友專因個人因素請辭，其缺額將於明年股東會進行補選。

股東會

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