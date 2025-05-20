快訊

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

英濟業績倒吃甘蔗

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

系統整合暨製造商英濟（3294）衝刺AI布局報捷，旗下全新AI分析軟體產品MegAi Assistant獲國內大型醫院採用，目前正在測試與驗證階段，最快第4季有望貢獻業績。

英濟昨（20）日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），釋出以上訊息。英濟前四月營收9.7億元，年減29.8%，展望未來，英濟執行董事徐婉晟指出，第2季業績將開始回溫，而且有部分急單挹注，下半年則將密切觀察關稅戰影響，期盼營運表現能倒吃甘蔗。

英濟集團策略長暨AI事業主管趙晟指出，AI應用成為全球趨勢，該公司已開發出同時適用於企業經營管理以及大型醫院醫護專用AI分析軟體，目前已有客戶開始測試與採用。

趙晟說明，英濟全新打造的MegAi Assistant為自主開發的智慧平台，結合公司既有的系統整合優勢、宏碁智慧裝置平台，以及一流醫療研究機構的數據與洞察能力，打造個人化健康助理。

軟體 AI

延伸閱讀

行動支持醫護！彰化埔心社區送粽和加菜金 警消醫護足感心

COMPUTEX／廣達推「Intel Xeon6、Intel Gaudi3」AI 新解方 搶商機

攜手COMPUTEX 證交所董座林修銘：台灣ICT在全球居要角

無懼關稅戰 中國潮玩Labubu漲價仍在美瘋搶

相關新聞

久禾光上櫃 蜜月行情甜

筆電鏡頭廠久禾光（6498）昨（20）日以每股72元掛牌上櫃，早盤以86元開出後，一度站上89.9元，終場收89元，上漲...

雙鴻 水冷業績占比拚五成

散熱模組大廠雙鴻（3324）董事長長林育申昨（20）日表示，雙鴻已成為輝達重要夥伴，預估明年水冷相關營收占比將超過五成。

群聯攻AI應用

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（20）日表示，近期NAND控器IC供...

廣運 訂單看到三年後

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（20）日表示，目前整體在手訂單70億元，創新高，能見度到2028年。今年公共工程、半導體...

英濟業績倒吃甘蔗

系統整合暨製造商英濟（3294）衝刺AI布局報捷，旗下全新AI分析軟體產品MegAi Assistant獲國內大型醫院採...

湯石照明 雙軌進擊拚營運

LED廠湯石照明（4972）將於5月23日舉行股東常會，董事長湯士權於致股東報告書中表示，展望今年，在全球通膨趨緩及降息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。