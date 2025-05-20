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創業家改名 營運轉型
創業家兄弟（8477）昨（20）日召開股東會，承認2024年度財務報表與虧損撥補案，並通過公司章程修訂，宣布公司改名為「創業家數位股份有限公司」，代表品牌重塑與營運轉型全新開始。
去年創業家合併營收8.78億元，年減33.12%；營業虧損1.01億元，較前兩年收斂，歸屬母公司淨損1.27億元，每股淨損3.63元。主要受到國內外電商競爭激烈、新興業務尚未形成規模效益等因素影響。
創業家表示，電商市場成長放緩、消費動能疲弱，審慎調整策略，推進業務轉型。包括啟動線下企業採購與團購業務，導入封閉式B2B模式，結合母公司森鉅集團的製造與供應鏈資源，開拓多元銷售通路。
創業家2025年初完成私募普通股增資案，以充實營運資金、改善財務結構，提升資金運用彈性。
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