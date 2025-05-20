櫃買教戰 防投資詐騙

內政部警政署165打詐儀表板的統計資料顯示，2025年1月至4月，全國民眾受詐騙報案的財產損失約為新台幣304億元，其中，「假投資」經常高居詐騙手法的榜首，而且金額十分龐大。

櫃買中心表示，近期利用投資群組製造假各種假象誘騙民眾投資的手法十分常見，詐騙集團冒充名人LINE帳號，讓投資人放鬆警惕，進而被詐騙集團邀請加入群組，再來就會有名人的助理加投資人好友後噓寒問暖並將盤勢資訊提供給投資人，同時秀出獲利對帳單，誘導投資人以面交方式交出投資款項給詐騙集團操作，還囑咐投資人提領現金時，不可透露領錢投資目的，否則會打亂投資老師的市場布局。

投資一兩次成功出金後，投資人會相信詐騙集團的績效真實可信，並繼續加大投資金額，最後要領出鉅額獲利與本金時，不僅遲遲無法收到款項，LINE也遭到詐騙集團封鎖，導致投資人血本無歸。

詐騙集團也經常利用申購股票等話術誘騙投資人。櫃買中心近期接獲投資人檢舉，表示其參加投資公司的投資群組，並透過該公司的APP開立交易帳戶後進行儲值與操作，隨後該APP以假申購訊息誘騙其申購多張上櫃股票，並使其誤信已完成繳款，成功持倉。等到投資人想賣出股票時，投資公司不僅拒絕其交易，也不讓其提領本金，投資人才察覺受騙。

櫃買中心提醒，投資一定要透過主管機關核准的業者，才有保障。目前主管機關已建置合法證券商、期貨業、投信投顧業的查詢網頁（https://www.sfb.gov.tw/ch/home:jsp?id=1045&parentpath=0,5,775），投資人開戶前可先透過該網頁查詢是否為合法業者。另外，證券商公會官網已彙整所有證券商承銷有價證券的公告（https://web.twsa.org.tw/edoc2/），申購股票前，可先透過該網頁查詢申購案件是否屬實。

櫃買中心再次強調，無論是股票、債券、黃金、權證或ETF等任何投資，都應洽詢金管會核准的合法機構，若聽到穩賺不賠、到府收款，一定是詐騙，因為正規業者都有嚴謹的管理機制，不會任由業務人員自行收受款項。民眾若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打證券期貨反詐騙諮詢專線02-2737-3434查證，若已不幸遭受詐騙，請儘速至警察局或撥打165報案。