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久禾光上櫃 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

筆電鏡頭廠久禾光（6498）昨（20）日以每股72元掛牌上櫃，早盤以86元開出後，一度站上89.9元，終場收89元，上漲17元、漲幅23.6%，展開蜜月行情。

久禾光專注筆電鏡頭市場，來自筆電鏡頭營收占比95%，主要客戶包括聯想、華碩、宏碁等，4月營收1億元，月增15.5%，年增16.9%，今年前四月營收3.56億元，年增28.2%。今年首季稅後純益6,192萬元，年增63%，季減27.9%，每股純益（EPS）1.5元。

內部看好，隨既有客戶滲透率提升，加上新客戶拓展，在筆電市場市占率從現有三成，三年內力拚市占過半。觀察目前訂單與出貨進度，預估上半年營運將優於去年同期，且下半年營運動能優於上半年，全年營收及獲利有望再創高峰。

鏡頭 筆電 營收

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