神盾（6462）指出，今年與旗下共十家公司聯合在台北國際電腦展亮相，展出前瞻技術與智慧應用。

神盾是與安國、 芯鼎、 迅杰、 安格、 鈺寶、 乾瞻、神雋、神銳及神盾能源等公司參展。神盾展示超聲波指紋辨識，可穿透玻璃、金屬等材質，提供更多不同應用的生物識別。所搭載的感測技術解決方案，應用於空間偵測、物聯網裝置互動等多場景；乾瞻則展示UCIe封裝與異質整合新實力。

安國展出支援先進製程與封裝的半導體設計服務，包括HPC設計服務平台及先進封裝解決方案。安格展出高速介面轉換的核心技術；神雋展出全新世代AIways On AI晶片，具備低推論功耗並提供高靈敏、低延遲、高準確率的性能；鈺寶的音訊產品線全面升級，展出高效能、低功耗、低延遲的無線音訊傳輸晶片及模組產品，迅杰則專注於電競RGB燈效技術研發。

芯鼎展出ThetaEye.AI ISP驅動無人機與人形機器人的超低延遲、多重異質傳感器空間感知，並首度揭曉基於 Vision-ASIC平台的客製化晶片加速落地成功案例。神銳發布4D AI Sensor，標榜融合RGB、ToF與DVS三大感測技術，可實現微秒級超時間分辨率、極低延遲、超高感光度、140dB高動態範圍、超低功耗等特性。