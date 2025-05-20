金利上櫃 首日漲近兩成

果汁食品廠金利食安（7743）昨（20）日以承銷價28元上櫃掛牌交易，開盤不久就大漲兩成、最高達33.7元，尾盤收33.1元。金利食安表示，近年來公司主要強化ODM代工業務與自有品牌發展，搶攻無添加食品商機，並結合科技研發與通路策略，布局航空餐飲、手搖飲連鎖及即食食品領域，看好營運動能持續升溫。

金利食安總經理殷豪表示，ODM業務為帶動公司成長的主要動能，透過客製化代工方案，公司與多家國內外航空業者與知名國際連鎖賣場合作，打造多元產品線，配合即食食品市場快速成長趨勢，公司也同步開發RTC及RTE產品，鎖定消費者需求。

為與傳統濃縮果汁業者區隔，金利食安表示，公司透過「全自動蔬果清洗」、「冷壓榨汁充填」及「HPP低溫滅菌」等製程，打造具高品質與差異化的飲品。

此外，為強化產品競爭力，金利食安表示，公司導入數位科技，建立大數據產銷管理系統，亦設立食安中心與研發實驗室，針對HPP應用開發無添加食品，包括冷壓蔬果汁、氣泡飲、益生菌蔬果飲與植物性蛋白飲等，並延伸至漁產、畜產等領域，打造「即食即烹」食品解決方案。

展望未來，金利食安表示，將持續擴大研發與技術投資，深化HPP技術應用與自有品牌價值。