快訊

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

浩鼎攻肉毒桿菌素 報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

浩鼎（4174）子公司鼎晉生技執行長周珮芬昨（20）日表示，該公司自主開發的760 kDa高純度肉毒桿菌素臨床二期試驗，導入期已證明三大指標表現優異，最後結果將在8月出爐，鼎晉期待屆時就能開始與國際大廠洽談授權。

鼎晉昨日召開股東會，公司並宣布今年底前完成公開發行及興櫃登錄準備作業，以期進入資本市場。

周珮芬表示，根據Precedence Research預測，全球肉毒桿菌素市場目前市場規模約90億美元，未來將以年複合成長率 9.57% 快速擴張，預計2034年將突破 215.7億美元。肉毒桿菌素主要透過阻斷神經與肌肉間訊號傳導達成肌肉放鬆效果，可應用於除皺抗老等醫美需求，亦被廣泛用於治療中風後肢體痙攣、膀胱過動症及痙攣性斜頸等醫療適應症。

鼎晉生技目前最大股東是浩鼎生技，持股約51%，潤泰集團為第二大股東，持股比例低於10%，公司另有約20家國內機構法人參與投資，合計超過兩成的股權。

鼎晉發展的肉毒桿菌素，一期臨床試驗已證實760 kDa高純度肉毒桿菌素不僅安全性及耐受性無虞，對臉部皺眉紋亦有明顯程度改善，二期試驗導入期的成果更證明了，在起效時間、效果持續性、使用者滿意度三大指標上，都表現優異，顯示其未來對改善動態皺紋的效果可期。公司預計今年8月二期臨床解盲，接下來要在台灣申請三期臨床試驗。

此外，鼎晉生技也規劃進軍美國市場，目標年底前提出美國FDA的IND申請，涵蓋醫美與醫療雙用途。

股東會 浩鼎生技

延伸閱讀

肖戰《藏海傳》古代醫美！稚奴「割雙眼皮、調整骨相」換童演 網熱議：藏海微do了！

重度3C族練出烏龜頸富貴包 浮針療法緩解肩頸痛

醫美詐騙又有新招 ！「山寨版」鳳凰電波假冒話術大公開，醫揭「防偽3招」保權益

過了40歲該用「走路替代跑步」健身教練實行六周 第一次減脂成功

相關新聞

久禾光上櫃 蜜月行情甜

筆電鏡頭廠久禾光（6498）昨（20）日以每股72元掛牌上櫃，早盤以86元開出後，一度站上89.9元，終場收89元，上漲...

雙鴻 水冷業績占比拚五成

散熱模組大廠雙鴻（3324）董事長長林育申昨（20）日表示，雙鴻已成為輝達重要夥伴，預估明年水冷相關營收占比將超過五成。

群聯攻AI應用

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（20）日表示，近期NAND控器IC供...

廣運 訂單看到三年後

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（20）日表示，目前整體在手訂單70億元，創新高，能見度到2028年。今年公共工程、半導體...

英濟業績倒吃甘蔗

系統整合暨製造商英濟（3294）衝刺AI布局報捷，旗下全新AI分析軟體產品MegAi Assistant獲國內大型醫院採...

湯石照明 雙軌進擊拚營運

LED廠湯石照明（4972）將於5月23日舉行股東常會，董事長湯士權於致股東報告書中表示，展望今年，在全球通膨趨緩及降息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。