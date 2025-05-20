AI帶旺 今年首季上市上櫃營收齊衝近10年同期最高

金管會今天指出，今年首季上市、櫃公司營業收入，分別達新台幣10兆503億元、6925億元，雙創近10年同期最高，其中，上市半導體業獲利成長主要受惠AI商機，上櫃電子零組件業也因AI、5G蓬勃發展，帶動相關材料需求增加，推動獲利上升。

金管會今天在例行記者會中，公布上市櫃公司公告申報114年第1季財務報告情形。

金管會統計，截至今年5月15日，上市櫃公司應申報家數共計1875家（含第一上市櫃公司，不含金控公司），除上市公司福懋油，及上櫃公司樺晟、新華泰富等3家公司未如期出具114年第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

金管會說明，福懋油、樺晟113年度財報、114年第1季財報皆未能產出，已於4月7日停止股票買賣，最快終止上市、上櫃日為今年11月18日；新華泰富114年第1季財報未能產出，股票從5月20日開始停止買賣，最快終止上櫃日為115年1月2日。

金管會進一步表示，上市公司（不含第一上市公司）114年第1季營業收入10兆503億元，較去年同期增加1兆5539億元，增加18.29%，營收金額為近10年同期最高；稅前淨利1兆877億元，較去年同期增加2471億元，增加29.4%，稅前淨利金額為近10年同期次高。

金管會指出，上市公司114年第1季獲利成長產業，包括半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握人工智慧（AI）市場機遇，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利。

同時，上櫃公司（不含第一上櫃公司）114年第1季營業收入6925億元，較去年同期增加719億元，增加11.59%，營收金額為近10年同期最高；稅前淨利730億元，較去年同期減少26億元，減少3.44%，稅前淨利金額為近10年同期第3高。

金管會指出，上櫃公司114年第1季獲利成長產業包括生技醫療業因認列金融資產評價利益及處分資產利益，致獲利成長；電子零組件業因AI、5G蓬勃發展，帶動相關材料需求增加，致獲利上升；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器及車用電池需求增加，帶動獲利成長。