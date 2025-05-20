朋億股東會／通過配發每股11.9元現金股利

半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）20日召開股東常會，順利通過各項議案，承認通過2024年盈餘分配案。

20日股東會進行董事全面改選作業，梁進利在新一屆的董事會獲推選續任董事長。新當選董事包括：聖暉*（5536）代表人梁進利、聖暉代表人楊烱棠、聖暉代表人馬蔚，四席獨立董事則由許美麗女士、楊千先生、葉惠心女士、龍鳳娣女士擔任，新任董事任期三年，自2025年5月20日至2028年5月19日。

朋億*去年合併營收103.82億元，年增13.6％，即使受到股本因可轉換公司債轉換普通股而增加，每股稅後純益仍達17.1元，大賺超過3個股本。主要受惠旗下半導體產業客戶設備拉貨進度如期，以及集團積極擴大業務區域布局有成，為因應半導體產業客戶訂單需求，仍穩健擴增公司專業人力團隊，同步深化原料供應鏈採購管理等，帶動2024年整體毛利率增加至29.81％、營業利益率增加至18.51％。

朋億*考量資本公積充沛且財務體質健全，通過盈餘分配案，以每股面額5元股數計算，2024年上半年配發每股2.90173206元現金股利（已於2025年2月21日發放），2024年下半年配發每股9元現金股利，合計2024年配發每股11.90173206元現金股利，2024年全年現金股利配發率達70％，連續8年現金股利配發率達66%以上，若還原以每股面額10元計算，2024年配發每股23.80346412元現金股利，並創歷年配息新高。

此外，2024年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別提升至26.45％、13.36％，凸顯經營團隊在多面向的持續努力與精進重視，努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值。

展望未來，朋億*秉持深化中國大陸、台灣及東南亞區域業務接單布局，整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，可望成為新成長動能。因應未來業務擴張所需，朋億*也同步穩健擴增公司專業人力團隊，深化原料供應鏈採購管理，更加大研發投入力道，確保面對市場變化時能迅速應對並掌握先機。