朋億股東會／全面改選董事 推舉梁進利續任董事長
半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）20日召開股東會，通過2024年盈餘分配案，同時改選董事(含獨立董事)，新一屆董事會推選梁進利續任董事長。
朋億*股東會全面改選董事(含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事7席(含獨立董事4席)，新當選董事包括聖暉*（5536）代表人梁進利、聖暉科技代表人楊烱棠、聖暉科技代表人馬蔚，4席獨立董事則由許美麗、楊千、葉惠心、龍鳳娣當選，新任董事(含獨立董事)任期3年，自2025年5月20日至2028年5月19日。
朋億*2024年全年合併營收103.82億元，年增13.59%，每股純益（EPS）17.1元，年增14.38%，主受惠旗下半導體產業客戶保持良好設備拉貨進度，及集團積極擴大業務區域布局有成，2024年全年整體毛利率29.81%、營業利益率18.51%。
朋億*股東會通過2024年盈餘分配案，以每股面額5元之股數計算，2024年上半年配發每股2.9元現金股利(已於2025年2月21日發放)，下半年配發每股9元現金股利，合計2024年配發11.9元現金股利，現金股利配發率70%，若還原以每股面額10元計算，2024年配發23.8元現金股利，創歷年配息新高。
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