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金利食安以承銷價28元 正式掛牌上櫃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
無添加冷壓蔬果汁食品廠金利食安20日以承銷價28元正式上櫃掛牌交易。金利食安/提供
無添加冷壓蔬果汁食品廠金利食安20日以承銷價28元正式上櫃掛牌交易。金利食安/提供

無添加冷壓蔬果汁食品廠金利食安（7743）20日以承銷價28元正式上櫃掛牌交易，金利食安表示，近年來積極強化ODM代工業務與自有品牌發展，搶占全球對健康、無添加食品需求日益升高的龐大商機，更結合科技研發與通路策略，全面布局航空餐飲、手搖飲連鎖及即食食品領域，營運動能持續升溫。

金利食安總經理殷豪表示，ODM業務已成為帶動公司成長的重要引擎，透過客製化代工方案，公司與多家國內外航空業者與知名國際連鎖賣場合作，打造兼具健康與機能性的產品線，滿足市場對於新鮮、高品質飲品的期待，配合即食食品市場快速成長趨勢，公司也同步開發RTC及RTE產品，鎖定消費者便利與健康兼具的需求。

面對蔬果汁市場的演變趨勢，金利食安指出，未來產品將更加聚焦於「健康機能性」、「多樣化風味」以及「ESG永續發展」三大方向。此外，金利食安堅持使用台灣在地新鮮蔬果作為原料，並透過「全自動蔬果清洗」、「冷壓榨汁充填」及「HPP低溫滅菌」等關鍵製程，打造無添加、高品質的飲品，與傳統濃縮果汁業者區隔明顯。

為強化產品競爭力，金利食安積極導入數位科技，建立大數據產銷管理系統，從田間原料追溯到終端品質管控，透過數據化流程提升效率與穩定性。同時，公司亦設立食安中心與研發實驗室，針對HPP應用開發無添加食品，包括冷壓蔬果汁、氣泡飲、益生菌蔬果飲與植物性蛋白飲等，並延伸至漁產、畜產等多元領域，打造「即食即烹」全方位食品解決方案。

展望未來，金利食安將持續擴大研發與技術投資，深化HPP技術應用與自有品牌價值，同時靈活運用ODM彈性，滿足多元市場需求。藉由創新、品質與國際化三大主軸，公司有信心在全球健康無添加飲品與即食食品市場中穩健成長。

食安

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