選在520掛牌上櫃 久禾光、金利食安同步拉開蜜月行情序幕

久禾光（6498）及金利食安（7743）選在520掛牌上櫃，雙雙拉開蜜月行情序幕。久禾光開高後一度衝達89.9元， 以承銷價72元計算， 中籤的投資人可入袋1.79萬元；金利食安盤中也曾拉升至33.7元， 以承銷價28元計算，中籤的投資人可獲利5,700元。

久禾光主要從事光學鏡頭之研發、製造與銷售，去年度合併營收10.31億元，稅後淨利2.28億元，每股純益（EPS）5.57元；今年第1季合併營收2.56億元，稅後淨利6,191萬元，EPS為1.5元，與去年同期0.93元相較，成長61%。

久禾光4月營收逾1億元，為同期新高，以目前訂單與出貨進度來看，預估上半年營運將優於去年同期，下半年營運動能則優於上半年，全年營收及獲利有望再創高峰。

久禾光以每股72元掛牌上櫃，早盤以86元開出， 上漲14元， 股價一度拉升至89.9元， 盤中漲幅逾22%，蜜月行情亮眼。

金利食安主要從事蔬果汁及機能飲品等運用HPP技術之產品研發、製造及銷售，去年度合併營收6.42億元，稅後淨利6,171萬元，EPS為1.85元；今年第1季合併營收1.19億元，稅後淨利413萬元，EPS為0.12元。

金利食安表示，除台灣市場銷售穩定外，也積極擴展全球市場，目前已成功進軍日本、澳洲及美國，並計畫進一步拓展歐洲及東南亞市場，搶攻冷壓蔬果汁全球商機。

金利食安營收在2022年至2024年間逐年成長，從5.06億元提升至6.42億元，稅後淨利從4,553.6萬元成長至6,171.2萬元，EPS從1.36元提升至1.85元，營運穩定成長。

金利食安以每股28元掛牌上櫃， 早盤以33元開出， 上漲5元， 一度拉升至33.7元， 上漲5.7元，漲幅20.35%，盤中漲幅逾14%，蜜月表現亮眼。