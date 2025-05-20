波若威2025年下半年營運看升

光通訊廠波若威（3163）昨（19）日舉行業績說明會，波若威總經理黃裕文樂觀下半年營運，預期可望優於上半年，北美客戶產品主要由菲律賓廠區出貨，關稅目前對營運影響很小。

波若威參加櫃買中心及凱基證券合辦的台北國際電腦展前論壇。波若威發言人張文樵表示，第2季WDM產品客戶需求緩步復甦、正建立庫存，訂單來得較急，能見度還沒那麼高，但需求已優於首季，加上資料中心AI建置相關需求加入，第2季WDM業務可望小幅成長。

談及關稅議題，黃裕文表示，波若威大部分交付給美國客戶的訂單，都從菲律賓出貨，影響很小，資料中心用的光纖套件產品群，則交付給客戶位於泰國的EMS廠出貨，美中關稅90天豁免期後，還得觀察後續各國對等關稅協商結果。

張文樵表示，目前沒有客戶提出赴美設廠的要求，但因應關稅等不確定因素影響，確實有客戶希望加大非中產能布局力道，訂單正移轉至菲律賓廠出貨，中國大陸廠區主要出貨最上游的元件及非美系客戶產品。近期新台幣強升，黃裕文指出，新台幣升值1%，對毛利率影響約落在0.3個百分點。