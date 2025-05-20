新應材第2季營收拚增一成

新應材（4749）董事長詹文雄昨（19）日表示，半導體特化品出貨續旺，本季營收可望有季增一成以上佳績。他預期將上調去年底上櫃前業績發表會時的目標，半導體產業產品年增率由原估25-30%，上修為年增35%；顯示器產業產品由年減二成降為減少15-20%。

新應材昨天參加櫃買中心與凱基證券合辦的台北國際電腦展前論壇，是今年1月中旬股票掛牌後首度參加法說會。

新應材今年首季毛利率39.05%，稅後純益2.08億元，每股純益2.28元，三項均寫新猷。4月營收4.03億元，月增23.4%，年增37.5%，為單月新高；前四個月合併營收13.62億元，年增38.3%。

詹文雄表示，本季可望較首季至少交出季增一成以上的佳績。但終端客戶因對等關稅緩衝期提前拉貨，要到6月底、關稅定案後對第3季看法才會較明確。

詹文雄說，外銷美國地區營收占比低、僅約5%，已與客戶討論，最終關稅成本將由客戶吸收。