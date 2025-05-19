PRO360將在23日登錄興櫃 看好未來媒合需求平台商機

生活服務媒合平台達人網（PRO360）（7839）即將在23日登錄興櫃交易。19日舉行興櫃前業績說明會，董事長李倫家表示，自2020年損益兩平後就連續獲利，看好當前家戶與企業各項需求量每年上看4~5千萬件，達人網旗PRO 360目前擁有230萬以上會員，提供近千種服務，去年媒合需求超過92萬件，除了持續擴大台灣市場，今、明年將持續複製台灣模式到香港與馬來西亞。

達人網在台灣主要經營業務為PRO360達人網，連結「消費者需求」及「專業廠商」的業務模式，目前是台灣最大外包平台，擁有超過25萬以上達人，230萬以上用戶、用戶數年增達33%，去年完成92萬件以上委託案，案量連八年成長。PRO360強調各種「專業服務」近千萬筆，室內裝潢、居家清掃、代收垃圾、水電維修等服務專家都能即時配對。李倫家說，就連自己家裡水電晚上故障，也在平台上找到專家，立刻獲得解決。

李倫家預估，目前台灣有912萬家戶，平均每家一年有4-6件生活需求，一年案量達4~5千萬件，個人或企業、社區都有服務需求，與PRO360相關服務的市場規模達八千億元，僅占整體服務業GDP15兆元的5%左右，但目前在線上找服務的比率不到3%，等於可觸及240億元的市場，但變現也僅10億元左右，成長空間還很大。他認為數位轉型會帶動商機高倍數成長，要以簡單的媒介模式，加速大家在網路上供需服務的數量，至少從原本預估的市場3%滲透率提升到25%，市場規模將大幅成長。

他說，現在是專家要找客戶，家庭或個人需要找專家，PRO360就是最大媒合平台，也按照案件規模與性質與專家分潤。但即使只做媒合，也具備實名登錄、第三方支付、避免詐騙等保護措施，讓供需雙方順利完成交易。

營運數字方面，2022年營收8,868.8萬元，營業利益1,302.4萬元，稅前淨利742.8萬元，淨利456.4萬，每股純益2.96元；2023年營收1.29億元，年增46.5%，首度破億元，營業利益2,803.7萬，年增翻倍，淨利2,238.4萬元，每股純益2.09元；2024年營收1.59億元，年增23%，營業利益1.44億元，淨利2,507.9萬元，每股純益2.23元。今年第1季營收4,240.7萬元，營業利益1,000.5萬元，淨利826萬元，已經較2022年全年淨利成長81%，每股純益0.69元。

李倫家看好，平台經濟成型，PRO360一開始以消費者個人需要服務的角度出發，但未來企業、社區都可能成為到平台上找服務的客戶，也可能是提供服務的業者，例如美國的The Home Depot也透過平台接案，這就是平台2.0的趨勢，未來導入AI後，將進化成3.0的平台經濟，進行智慧配對、AI客服和接案助理、個人化推薦與再行銷，做更好的雙向服務，希望成為能解決生活大小事的專業平台。