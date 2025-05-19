新穎生醫股東會／補選一席董事 看好下半年營運表現

新穎生醫（6810）19日召開股東常會，由董事長曾錙翎主持，會中承認2024年營業報告書、財務報表與虧損撥補案，並通過修訂公司章程、私募發行普通股、發行限制員工權利新股等各項議案，以及完成補選一席董事，由安富大健康二號有限合夥代表人林庭寬出任。

曾錙翎表示，公司去年營收翻倍成長，雖因營運尚未達規模經濟呈現虧損，但完成了加速法規認證的承諾，在取證與商業模式都有重大突破。其中，DNlite-IVD103（商品名「遠腎佳DNlite」）不僅成為全台灣第一個由BSI頒發歐盟IVDR新制認證的創新檢測試劑，更連續獲多國核准，迄今取得全球16張上市證、適應症包括糖尿病腎病變（DKD）檢測、腎移植（KT）監控等，並可於40個主要國家進行推廣銷售。

新穎生醫也與韓商Boditech完成非專屬授權合約的簽署，開啟國際授權首例，並跨足POCT（Point of Care Testing，定點照護檢測）市場，搶攻遠距疾病管理與照護商機。

今年3月間，遠腎佳DNlite正式被納入新版「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」，並且在亞太糖尿病年會（AASD 2025）上獲得國際權威醫師專家們對遠腎佳DNlite於DKD臨床應用的共識，這對公司來說是相當大的鼓舞，也將是引領公司進入營收成長的關鍵里程。

曾錙翎指出，公司已著手建置整套預防檢測及治療的標準流程，讓遠腎佳DNlite精準落地，為糖友打造全新的個人化共病照護機制，下一階段將積極推進成為歐美、中東、東協及拉丁美洲等重點區域國家的醫學指引，並進入常規檢驗，盼為公司帶來長期且穩定的營收貢獻。

此外，新穎生醫近期與精創生技簽署合作備忘錄（MOU），將一起推廣腎臟疾病基因檢測及DNlite 預後檢測，結合雙方優勢提供病人更完善的「糖尿病保腎」方案，在台灣、東南亞及中東共同行銷，促進精準健康，攜手搶攻海內外高階健檢市場。

海外市場部分，在已有上市證的國家與地區，公司持續透過當地經銷商協助執行臨床銷售驗證（Marketing Trial），爭取保險給付與進入常規檢驗。其中，沙烏地阿拉伯在國際大藥廠的支持下，近期已完成糖尿病腎病變的國家級全民普篩計劃，而遠腎佳DNlite經由當地經銷商的努力，成功獲得採用，只要正式啟動全民普篩，以沙國目前糖尿病患超過700萬人口推估，將可為公司帶來顯著的營收挹注。

此外，已送件申請上市許可的科威特，是中東地區主要的IVD市場，憑藉當地經銷商擁有自己實驗室與完善的醫檢通路，一旦成功取證，也有機會搶進國家級醫保供應鏈。

展望今年，曾錙翎表示，除加大力度推進既定的營運策略外，全球法規認證則以進軍美國為首要目標，將借重美國經銷夥伴在糖尿病領域的專業及通路優勢，協助遠腎佳DNlite的推廣及取證事宜。隨著遠腎佳DNlite納入台灣指引、沙國全民普篩計劃的落地，以及全球銷售通路布建效益的顯現，對公司整體營運展望正向樂觀。