快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

新穎生醫股東會／補選一席董事 看好下半年營運表現

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）19日召開股東常會，由董事長曾錙翎主持，會中承認2024年營業報告書、財務報表與虧損撥補案，並通過修訂公司章程、私募發行普通股、發行限制員工權利新股等各項議案，以及完成補選一席董事，由安富大健康二號有限合夥代表人林庭寬出任。

曾錙翎表示，公司去年營收翻倍成長，雖因營運尚未達規模經濟呈現虧損，但完成了加速法規認證的承諾，在取證與商業模式都有重大突破。其中，DNlite-IVD103（商品名「遠腎佳DNlite」）不僅成為全台灣第一個由BSI頒發歐盟IVDR新制認證的創新檢測試劑，更連續獲多國核准，迄今取得全球16張上市證、適應症包括糖尿病腎病變（DKD）檢測、腎移植（KT）監控等，並可於40個主要國家進行推廣銷售。

新穎生醫也與韓商Boditech完成非專屬授權合約的簽署，開啟國際授權首例，並跨足POCT（Point of Care Testing，定點照護檢測）市場，搶攻遠距疾病管理與照護商機。

今年3月間，遠腎佳DNlite正式被納入新版「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」，並且在亞太糖尿病年會（AASD 2025）上獲得國際權威醫師專家們對遠腎佳DNlite於DKD臨床應用的共識，這對公司來說是相當大的鼓舞，也將是引領公司進入營收成長的關鍵里程。

曾錙翎指出，公司已著手建置整套預防檢測及治療的標準流程，讓遠腎佳DNlite精準落地，為糖友打造全新的個人化共病照護機制，下一階段將積極推進成為歐美、中東、東協及拉丁美洲等重點區域國家的醫學指引，並進入常規檢驗，盼為公司帶來長期且穩定的營收貢獻。

此外，新穎生醫近期與精創生技簽署合作備忘錄（MOU），將一起推廣腎臟疾病基因檢測及DNlite 預後檢測，結合雙方優勢提供病人更完善的「糖尿病保腎」方案，在台灣、東南亞及中東共同行銷，促進精準健康，攜手搶攻海內外高階健檢市場。

海外市場部分，在已有上市證的國家與地區，公司持續透過當地經銷商協助執行臨床銷售驗證（Marketing Trial），爭取保險給付與進入常規檢驗。其中，沙烏地阿拉伯在國際大藥廠的支持下，近期已完成糖尿病腎病變的國家級全民普篩計劃，而遠腎佳DNlite經由當地經銷商的努力，成功獲得採用，只要正式啟動全民普篩，以沙國目前糖尿病患超過700萬人口推估，將可為公司帶來顯著的營收挹注。

此外，已送件申請上市許可的科威特，是中東地區主要的IVD市場，憑藉當地經銷商擁有自己實驗室與完善的醫檢通路，一旦成功取證，也有機會搶進國家級醫保供應鏈。

展望今年，曾錙翎表示，除加大力度推進既定的營運策略外，全球法規認證則以進軍美國為首要目標，將借重美國經銷夥伴在糖尿病領域的專業及通路優勢，協助遠腎佳DNlite的推廣及取證事宜。隨著遠腎佳DNlite納入台灣指引、沙國全民普篩計劃的落地，以及全球銷售通路布建效益的顯現，對公司整體營運展望正向樂觀。

糖尿病

延伸閱讀

39歲男沾毒品摧殘身心 糖尿病沒警覺導致左腿潰瘍只能截肢

不只碳水、吃大量蛋白質也血糖飆升？專家曝「混合一類成分」要注意

糖尿病會讓壽命縮短10年？自己就是患者三十年的專科醫說出真相

日落後進食增患糖尿病風險！外國研究揭成因 1招為控血糖關鍵

相關新聞

這檔股票明打入全額交割 開盤不久即跌停

上市櫃公司第1季財報初步審閱結果出爐，證交所及櫃買中心公告，嘉鋼（2067）淨值低於股本二分之一，且會計師出具繼續經營重...

益安新醫材上市 有變數

高階醫材廠益安（6499） 近日公告，接獲日本授權夥伴Terumo Medical Corporation通知，由於疫情...

英濟 強攻素食保健品

系統整合暨製造英濟（3294）旗下關係企業超棒生技昨（18）日舉行旗艦工廠開幕典禮，宣告全素食保健食品自有產線落腳高雄小...

豆府 下半年動能正向

豆府（2752）看好即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始放暑假以及8月的父親節，進入第4季則是有百貨商場周年慶，並且...

其陽 推液冷解決方案

佳世達集團旗下工業網安廠其陽（3564）搶攻AI商機，將在今年台北國際電腦展中展示最新的網路設備與伺服器產品，並首度亮相...

卡德爾 將登創櫃板

不僅主板、興櫃板陸續傳捷報，櫃買中心創櫃板也迎來生力軍，卡德爾（7675）近日登錄創櫃板，推薦單位是國立台北科技大學創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。