新應材法說會／詹文雄：上調2025年營運展望 半導體年增35%

新應材（4749）今年首季交出營收及獲利均創單季新高的佳績，展望2025年，董事長詹文雄19日表示，將上調去年底上櫃前業績發表會時的目標至：半導體產業產品年增35%；顯示器產業產品年減15-20%。

受惠於半導體特用化學品出貨成長，新應材連續兩個月合併營收締新猷。今年4月營收4.03億元，月增23.4%，年增37.5%，續創單月歷史新高。累計今年前四個月合併營收13.62億元，年增38.3%。

成立於2003年的新應材，初期產品以面板光阻及清洗劑為主，顯示器相關營收曾高達98%。2018年董事會改組後，轉型加碼投資半導體特化材料市場。如今，半導體相關業績貢獻營收比重約八成，其中以表面改質劑為大宗；面板相關業績比重約二成。新應材現已是目前國內唯一在半導體微影製程，從原料合成、純化到配方自主設計，且持續擴大量產規模的特化材料公司。

新應材今年首季毛利率39.05%，分別季增1.02及年增9.07個百分點。稅後純益2.08億元，季增20%，年增20.1%；每股稅後純益2.28元。交出單季營收、毛利率及稅後純益三項均創史上新高紀錄的好成績。