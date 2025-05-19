台北電腦展吸睛 櫃買中心舉辦引資活動搶先登場

櫃買中心5月19日與凱基證券合作舉辦「TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」，計有波若威（3163）、雙鴻（3324）、新應材（4749）、信驊（5274）、宜鼎（5289）、均豪（5443）及均華（6640）等七家上櫃公司及志聖（2467）一家上市公司參與活動，吸引近400人次的國內外機構投資人參加，顯示櫃買市場優質的上櫃公司對國內外機構投資人展現的高度吸引力。

櫃買中心表示，台北國際電腦展(Computex)是全球矚目的科技盛會，今年有將近1,400家廠商參展，吸引眾多外資機構投資人來台參與。為協助優質上櫃公司拓展國際知名度，並提升上櫃公司與國外資金媒合的機會，櫃買中心搶先在Computex開幕日的前一日，與凱基證券合作舉辦這次的引資活動。這次參加的八家公司都是在人工智慧（AI）及半導體製程等產業領域中的績優公司，除吸引國內眾多資產管理公司與保險公司之外，亦有新加坡及香港等地遠道而來的專業投資機構積極參與。

櫃買中心長期以來積極協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值，並透過每年舉辦的國內外法人說明會，安排優質上櫃公司與機構法人直接面對面溝通，吸引國際資金活水注入櫃買市場，提升我國資本市場深度與競爭力，積極朝推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的目標前進。