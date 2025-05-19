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熙特爾擬6月下旬創新板上市 前4月營收年增262%

中央社／ 台北19日電

熙特爾新能源預計6月下旬創新板上市，董事長林聖澤表示，儲能需求才剛開始，是全球性的議題。隨著EMS能源管理業務成長貢獻，熙特爾前4月營收達新台幣3.03億元，年增262.75%。

熙特爾今天舉行媒體交流會，財務經理張雅怡指出，熙特爾成立於民國106年9月，實收資本額5億元，主要提供客戶儲能一條龍服務，轉投資雲熙國際認證、辰熙精密、亞熙分別提供安規認證、電池製造和儲能案場營運。

張雅怡說，今年在高雄案場開始挹注業績下，第1季營收達2.46億元，年增203.52%，營運順利轉盈，稅後淨利7468萬元，每股純益1.36元。前4月營收達3.03億元，年增262.75%。

張雅怡表示，EPC統包工程累計簽約達225MW規模，電池簽約1550MWh，EMS能源管理簽約535MW，維運簽約規模625MWh。下半年隨著高雄案場貢獻加大，將帶動營收進一步攀升。

熙特爾指出，海外市場有很多機會，熙特爾海外拓展北美、亞洲及歐洲市場，其中，加拿大和日本市場進展較快，預期明年可望貢獻3至4成業績。

營收

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