熙特爾擬6月下旬創新板上市 前4月營收年增262%
熙特爾新能源預計6月下旬創新板上市，董事長林聖澤表示，儲能需求才剛開始，是全球性的議題。隨著EMS能源管理業務成長貢獻，熙特爾前4月營收達新台幣3.03億元，年增262.75%。
熙特爾今天舉行媒體交流會，財務經理張雅怡指出，熙特爾成立於民國106年9月，實收資本額5億元，主要提供客戶儲能一條龍服務，轉投資雲熙國際認證、辰熙精密、亞熙分別提供安規認證、電池製造和儲能案場營運。
張雅怡說，今年在高雄案場開始挹注業績下，第1季營收達2.46億元，年增203.52%，營運順利轉盈，稅後淨利7468萬元，每股純益1.36元。前4月營收達3.03億元，年增262.75%。
張雅怡表示，EPC統包工程累計簽約達225MW規模，電池簽約1550MWh，EMS能源管理簽約535MW，維運簽約規模625MWh。下半年隨著高雄案場貢獻加大，將帶動營收進一步攀升。
熙特爾指出，海外市場有很多機會，熙特爾海外拓展北美、亞洲及歐洲市場，其中，加拿大和日本市場進展較快，預期明年可望貢獻3至4成業績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言