快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

儲能生力軍報到 熙特爾6月下旬掛牌上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

熙特爾（7740）新能源於2025年第1季展現強勁營運動能，憑藉「電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務」四大核心業務驅動，全面推動高附加價值的業績表現，預計6月下旬興櫃轉上市掛牌。

據悉，熙特爾今年第1季營收達2.47億元，營業毛利1.56億元，毛利率逼近63%，稅後淨利達7,468萬元，單季每股盈餘（EPS）高達1.36元。

展望未來，熙特爾將於2025年進入高速成長期，電池產線加速放量，工商儲能系統需求同步擴張，營運結構升級將持續推升獲利動能。EMS平台與維運服務量體快速放大，搭配即將於2026年上半年完工的高雄兩座E-dReg大型案場，將帶動後續營收穩健成長，奠定長期獲利基礎。

熙特爾轉投資的電池廠辰熙精密具備在地化生產與MIT製造優勢，不僅鞏固台灣本土大型案場的供應能力，更積極拓展海外市場，成為出口成長的關鍵推手。目前已啟動加拿大市場布局，聚焦當地高成長潛力的電池儲能應用。

根據Grand View Research報告，加拿大電池儲能系統市場預計將從2023年的3.35億美元成長至2030年的20.53億美元，年均複合成長率（CAGR）高達29.6%，顯示該市場正處於加速擴張階段，為具備交付能力與系統整合實力的廠商提供了明確的機會窗口。

當地儲能案場多採EPC＋維運整合發包模式，與熙特爾自有的EMS平台、電池模組與雲端維運能力高度契合，有助於建立長期合作關係並深化在地化經營布局，進一步放大整案輸出效益。

在日本市場方面，熙特爾將以1.99MW/8MWh案場為起點，透過聚合商（AC）機制參與EPRX、JEPX及容量市場三大電力交易平台，搶占需給調整新機制的有利位置。公司已以合同會社（GK）法人架構設立子公司，作為在地營運與案場開發的平台，靈活對接當地電力市場與策略夥伴，強化本地化布局與市場參與效率。

熙特爾預計2025年全年出貨將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，已正式跨入千兆瓦時級別的實力門檻。更代表熙特爾已具備從製造、設計到運營的一體化整案輸出能力。從台灣出發，將「MIT製造」轉化為全球能源場域的新競爭力，讓熙特爾站上世界儲能舞台的前線。

電池模組 布局

延伸閱讀

台泥減碳增綠 財報看得見 低碳服務、綠能貢獻大

翁曉玲質疑台電發電量灌水 批火電全開髒空氣將成常態

台塑新智能揪伴攻儲能

富威電力投資智電系統 轉型全球AI智慧能源平台

相關新聞

這檔股票明打入全額交割 開盤不久即跌停

上市櫃公司第1季財報初步審閱結果出爐，證交所及櫃買中心公告，嘉鋼（2067）淨值低於股本二分之一，且會計師出具繼續經營重...

益安新醫材上市 有變數

高階醫材廠益安（6499） 近日公告，接獲日本授權夥伴Terumo Medical Corporation通知，由於疫情...

英濟 強攻素食保健品

系統整合暨製造英濟（3294）旗下關係企業超棒生技昨（18）日舉行旗艦工廠開幕典禮，宣告全素食保健食品自有產線落腳高雄小...

豆府 下半年動能正向

豆府（2752）看好即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始放暑假以及8月的父親節，進入第4季則是有百貨商場周年慶，並且...

其陽 推液冷解決方案

佳世達集團旗下工業網安廠其陽（3564）搶攻AI商機，將在今年台北國際電腦展中展示最新的網路設備與伺服器產品，並首度亮相...

卡德爾 將登創櫃板

不僅主板、興櫃板陸續傳捷報，櫃買中心創櫃板也迎來生力軍，卡德爾（7675）近日登錄創櫃板，推薦單位是國立台北科技大學創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。