儲能生力軍報到 熙特爾6月下旬掛牌上市

熙特爾（7740）新能源於2025年第1季展現強勁營運動能，憑藉「電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務」四大核心業務驅動，全面推動高附加價值的業績表現，預計6月下旬興櫃轉上市掛牌。

據悉，熙特爾今年第1季營收達2.47億元，營業毛利1.56億元，毛利率逼近63%，稅後淨利達7,468萬元，單季每股盈餘（EPS）高達1.36元。

展望未來，熙特爾將於2025年進入高速成長期，電池產線加速放量，工商儲能系統需求同步擴張，營運結構升級將持續推升獲利動能。EMS平台與維運服務量體快速放大，搭配即將於2026年上半年完工的高雄兩座E-dReg大型案場，將帶動後續營收穩健成長，奠定長期獲利基礎。

熙特爾轉投資的電池廠辰熙精密具備在地化生產與MIT製造優勢，不僅鞏固台灣本土大型案場的供應能力，更積極拓展海外市場，成為出口成長的關鍵推手。目前已啟動加拿大市場布局，聚焦當地高成長潛力的電池儲能應用。

根據Grand View Research報告，加拿大電池儲能系統市場預計將從2023年的3.35億美元成長至2030年的20.53億美元，年均複合成長率（CAGR）高達29.6%，顯示該市場正處於加速擴張階段，為具備交付能力與系統整合實力的廠商提供了明確的機會窗口。

當地儲能案場多採EPC＋維運整合發包模式，與熙特爾自有的EMS平台、電池模組與雲端維運能力高度契合，有助於建立長期合作關係並深化在地化經營布局，進一步放大整案輸出效益。

在日本市場方面，熙特爾將以1.99MW/8MWh案場為起點，透過聚合商（AC）機制參與EPRX、JEPX及容量市場三大電力交易平台，搶占需給調整新機制的有利位置。公司已以合同會社（GK）法人架構設立子公司，作為在地營運與案場開發的平台，靈活對接當地電力市場與策略夥伴，強化本地化布局與市場參與效率。

熙特爾預計2025年全年出貨將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，已正式跨入千兆瓦時級別的實力門檻。更代表熙特爾已具備從製造、設計到運營的一體化整案輸出能力。從台灣出發，將「MIT製造」轉化為全球能源場域的新競爭力，讓熙特爾站上世界儲能舞台的前線。