這檔股票明打入全額交割 開盤不久即跌停

上市櫃公司第1季財報初步審閱結果出爐，證交所及櫃買中心公告，嘉鋼（2067）淨值低於股本二分之一，且會計師出具繼續經營重大不確定性核閱報告，因此將變更交易方法，並於5月20日起打入全額交割；嘉鋼19日開盤不久股價即跌停。

此外，上櫃有價證券經列為變更交易方法三個月內無法補正或改善者，致其上櫃有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險。

嘉鋼資本額4.5億元，1974年成立，兩岸都有布局，主力產品砂型灰鑄鐵、球墨鑄鐵、高矽鉬鑄件等，從傳統的核心業務鑄件發展到新的應用科學，如冶金粉末工廠。

業內人士指出，嘉鋼一度在汽車零件領域的鑄件供應鏈中扮演角色，並涉足不同的市場，涵蓋農業、工業、水力、建築等，產品範圍廣泛，包括千斤頂零件、液壓閥、建築機械、船用傳動零件、起重機和升降機、鐵路底座產品組裝等。

根據嘉鋼官網，公司目標和宗旨是將客戶的想法轉化為具體的物理對象，從而改善世界的生活方式和環境，與客戶建立密切而長期的關係，提供最好的資源和最終產品，具有優良的品質、控制計劃、準時交貨和售後客戶服務，幫助客戶成為世界的領導者，並自認為成功進入從汽車鑄件到液壓、工業、建築和農業鑄造和加工產品的領域，服務區域遍及亞洲至歐美。