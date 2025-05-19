快訊

台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看

聽新聞
0:00 / 0:00

弘塑、辛耘 麥格理降評

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

麥格理證券於最新「亞洲半導體」報告中表示，根據調查顯示，台積電（2330）CoWoS設備的出貨時程延後，恐對供應鏈產生壓力；台積電仍為亞洲半導體的首選，評等「優於大盤」，弘塑從「優於大盤」調降至「中立」，辛耘部分則由「中立」調降至「劣於大盤」。

目標價方面，麥格理證券給台積電1,125元，弘塑從1,600元大降至937元，降幅達四成，辛耘則由321元調降至245元，降幅逾二成。

麥格理指出，台積電CoWoS出貨時程將從2025年第4季延後至2026年第1季，主因對2026年人工智慧（AI）需求前景抱持保守態度，將影響相關設備供應鏈，當中包含弘塑、辛耘。

而市場關心的美國先進封裝廠進度，麥格理表示，台積電在美國追加的1,000億美元投資中包含兩座先進封裝廠，但其中無塵室最快也要到2029年才能就緒，這代表其正面影響短期內難以實現。

另外，CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）因應晶片與封裝尺寸持續擴大，具有從晶圓轉向面板封裝的潛力。然目前仍處於早期研發階段，實際影響仍不確定。

台積電 弘塑 辛耘

延伸閱讀

台積電擬延後…麥格理點名2半導體設備廠 大降目標價「最多減4成」

打造半導體非紅供應鏈 台積電根留台灣加大全球布局

資產管理巨頭加碼中概股 台積電同受青睞

台積電男友回家聊兩句秒睡！女友心疼求救 過來人同感：像偽單身

相關新聞

弘塑、辛耘 麥格理降評

麥格理證券於最新「亞洲半導體」報告中表示，根據調查顯示，台積電（2330）CoWoS設備的出貨時程延後，恐對供應鏈產生壓...

益安新醫材上市 有變數

高階醫材廠益安（6499） 近日公告，接獲日本授權夥伴Terumo Medical Corporation通知，由於疫情...

英濟 強攻素食保健品

系統整合暨製造英濟（3294）旗下關係企業超棒生技昨（18）日舉行旗艦工廠開幕典禮，宣告全素食保健食品自有產線落腳高雄小...

豆府 下半年動能正向

豆府（2752）看好即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始放暑假以及8月的父親節，進入第4季則是有百貨商場周年慶，並且...

其陽 推液冷解決方案

佳世達集團旗下工業網安廠其陽（3564）搶攻AI商機，將在今年台北國際電腦展中展示最新的網路設備與伺服器產品，並首度亮相...

卡德爾 將登創櫃板

不僅主板、興櫃板陸續傳捷報，櫃買中心創櫃板也迎來生力軍，卡德爾（7675）近日登錄創櫃板，推薦單位是國立台北科技大學創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。