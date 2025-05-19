櫃買五新兵 本周報到

櫃買家族本周再添五檔新兵，久禾光（6498）、金利食安、昶瑞機電等三家公司將掛牌上櫃，綠岩能源、達人網等兩家公司將登錄興櫃。

久禾光、金利食安預計20日上櫃掛牌，昶瑞機電將於22日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦上櫃掛牌典禮。久禾光承銷價72元，主要從事光學鏡頭的研發、製造與銷售，2024年度合併營收為10.31億元，稅後淨利為2.28億元，每股稅後純益（EPS）為5.45元；2025年第1季合併營收為2.56億元，稅後淨利為6,191萬元，每股稅後淨利（EPS）為1.48元。

金利食安承銷價28元，以從事蔬果汁及機能飲品等運用HPP技術的產品研發、製造及銷售為主，2024年度合併營收為6.42億元，稅後淨利為6,171萬元，EPS為1.84元；2025年第1季合併營收為1.19億元，稅後淨利為413萬元，EPS為0.12元。承銷價28元。

昶瑞機電承銷價66.18元，從事直流電馬達吊扇的設計、製造及銷售，2024年度合併營收為9.58億元，稅後淨利為1.69億元，EPS為6.4元；2025年第1季合併營收為2.30億元，稅後淨利為3,995萬元，EPS為1.51元。

綠岩能源將於22日登錄興櫃，主要業務涵蓋創能（電廠開發與投資）、EPC工程（統包建置與系統整合）、儲能（能源應用技術開發），整合專業能源工程技術與服務，提供從電廠案場開發及建置工程、電廠持有及維運管理服務到綠電交易平台系統的全方位能源解決方案。輔導推薦證券商為永豐金、第一金證券，興櫃認購價90元。

達人網將於23日登錄興櫃，主要從事數位雲端產品的研發、製造及銷售。