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卡德爾 將登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

不僅主板、興櫃板陸續傳捷報，櫃買中心創櫃板也迎來生力軍，卡德爾（7675）近日登錄創櫃板，推薦單位是國立台北科技大學創新育成中心。

卡德爾（7675）產業類別為電子科技，為導入機器人智慧製造解決方案的領導廠商，特色為依客戶需求量身訂製機械手臂結構以及周邊夾治具運用，並提供製程優化專案解決方案。

該公司專精於機械結構設計、機器人編程和電子控制，應用的產業遍及食品、烘焙、汽機車零件、輪圈、雷射焊接、電子組裝、鞋機、衛浴、傢俱製造、藥廠及鋁廠等的製程自動化。

卡德爾系統整合與全場自動化設計解決方案，依客戶需求創造實物模擬展示概念，客戶可選擇委託開發或合作開發，並提供客戶教育訓練，使客戶在生產線需要臨時微調時能自主解決。該公司近期投入研發設計機械狗產品，與機械手臂協同運作，補足手臂在移動和角度調整上的限制，提升整體生產線的靈活性與效率。

創櫃板

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