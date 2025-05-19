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其陽 推液冷解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下工業網安廠其陽（3564）搶攻AI商機，將在今年台北國際電腦展中展示最新的網路設備與伺服器產品，並首度亮相雙相直接液冷解決方案，從關鍵零組件到系統整合皆為台灣設計製造，可望成為第一個台灣在地的全方位2P DLC解決方案，服務AI伺服器高度的散熱需求，有望為營運增添新柴火。

其陽表示，伺服器散熱技術歷經從傳統的液冷（DLC）、浸沒式冷卻、雙相浸沒式冷卻（2PIC），再進化至如今的雙相直接液冷（2P DLC）。每一次技術革新，皆為應對不斷提升的CPU與GPU熱設計功耗，並協助資料中心實現節能減碳與ESG永續發展目標。

其陽指出，AI技術高速推進下，資料中心面臨能源與散熱挑戰；由於地緣政治與國際貿易戰升溫，散熱解決方案可集中於在地化設計與整合，可符合顧客對高服務效率與產地單純化需求。

AI 伺服器

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