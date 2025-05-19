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英濟 強攻素食保健品

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

系統整合暨製造英濟（3294）旗下關係企業超棒生技昨（18）日舉行旗艦工廠開幕典禮，宣告全素食保健食品自有產線落腳高雄小港，並標誌著南台灣生技產業布局進入嶄新階段。

超棒生技專注素食保健食品原料研發與製造，致力推動「綠色、創新、安全」三大核心理念。英濟指出，高雄旗艦廠總投資額達4億元，廠區規劃逾2,000坪，全面導入高規格無塵室與智慧化自動產線，潔淨等級接近藥廠標準，並具備生產液劑、錠劑、膠囊、粉包、發泡錠等多元劑型能力。

英濟總裁徐文麟表示，公司不只是蓋一間工廠，而是為台灣生技產業注入新動能，高齡化與健康意識抬頭是大勢所趨，純素食市場是未來的關鍵藍海，此次投資是因應綠色浪潮的戰略布局，有助挹注公司業績成長。

超棒生技董事長鄭惠元指出，這座工廠不僅是公司深耕十年的成果，更是邁向下一個十年國際化與自有品牌發展的關鍵平台，期成為南台灣最具前瞻性的保健食品製造基地。

英濟今年前四月營收9.7億元，年減29.8%。超棒生技位於高雄的旗艦工廠落成後，可創造80個在地就業機會，結合高雄在地人才資源與物流優勢，深化台灣健康產業鏈整合與出口競爭力，並挹注英濟業外收入成長。

保健食品 生技產業 素食

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