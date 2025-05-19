益安新醫材上市 有變數

高階醫材廠益安（6499） 近日公告，接獲日本授權夥伴Terumo Medical Corporation通知，由於疫情及供應鏈挑戰，導致雙方合作的大口徑心導管止血裝置Cross-Seal產品上市時程有變，恐無法達成原定目標，因此益安提出「里程碑放棄通知」。

益安昨（18）日強調，目前Cross-Seal資產轉讓合約仍持續有效，雙方就後續因應措施進行密切溝通，積極尋求最合適的處理方案，期盼透過協商、達成雙方可接受之妥善處理方式。

益安的Cross-Seal是該公司所開發的多項高階醫材中，第一項、且成功授權的產品，這項產品是在2018年授權給日本Terumo公司，授權總金額達5,000萬美元，至今已陸續取得簽約金及不同階段里程金。益安昨日表示，雙方合作至今仍有逾1,000萬美元尚未貢獻給益安。

益安說明，該公司與Terumo公司合作的Cross-Seal有兩代產品，第一代已取得美國上市許可，但Terumo公司至今尚未開始銷售，新世代產品近年受疫情及供應鏈影響，開發進度延遲。