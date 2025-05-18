久禾光、金利食安 5月20日上櫃掛牌

久禾光（6498）及金利食安（7743）預計於5月20日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日於所在辦公大樓11樓舉辦上櫃掛牌典禮，於當日上午9時整進行兩家公司的「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

久禾光主要從事光學鏡頭之研發、製造與銷售，2024年度合併營收為10.31億元，稅後淨利為2.28億元，每股稅後純益（EPS）為5.57元。2025年第1季合併營收為2.56億元，稅後淨利為6,191萬元，EPS為1.50元。承銷價72元。

金利食安主要是從事蔬果汁及機能飲品等運用HPP技術之產品研發、製造及銷售，2024年度合併營收為6.42億元，稅後淨利為6,171萬元，EPS為1.85元。2025年第1季合併營收為1.19億元，稅後淨利為413萬元，EPS為0.12元。承銷價28元。