上櫃第1季財報形式審閱 新增1家停止交易、1家恢復普通交割

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2025年第1季財務報告，上櫃有價證券應停止交易者計有一家新華（5481），應繼續停止交易者計有一家樺晟（3202），應調整交易方式者計有二家嘉鋼（2067）及富榮綱（3115），並自5月20日起實施。

新華新增停止交易上櫃有價證券。因新華未依規定期限公告申報2025年第1季財務報告，故停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

樺晟繼續停止交易上櫃有價證券。樺晟前因未依規定期限公告2024年度財務報告，已自2025年4月7日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報2025年第1季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。若無法在半年內補繳財報，最快10月7日就要面臨終止上櫃。

嘉鋼新增為變更交易方法之上櫃有價證券，嘉鋼因2025年第1季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故新增為變更交易方法。

富榮綱恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券。富榮綱因2025年第1季財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。