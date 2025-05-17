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安心將發展多元店型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣MOS摩斯漢堡為主要品牌的安心食品（1259）昨（16）日舉辦股東常會，過程圓滿順利通過各項財務決算表冊及每股配發現金股利1.2元。

安心食品2024年合併營收60.46億元，稅後純益0.66億元，每股純益（EPS）2.05元，股東會通過每股配發現金股利1.2元，配發率為58%，以昨天收盤價59元計算，股息殖利率為2%，長期穩定的股利政策回饋股東。

安心食品評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，借重董事們所具備之能力來提供董事會做出最佳決策，以確保長期財務績效及企業永續經營。

截至2024年12月31日止，全台總店數達303家店，現著重店點體質調整，並朝新型態店鋪及多元店型發展，包含街邊店、學區等，秉持「成為當地社區的好朋友」，因地制宜，根據各地區的特色打造專屬店型，陸續增設車道店型，融入MOS山海日精神意象，為鄰里居民營造舒適明亮的用餐環境。

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