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國邑新藥進軍歐洲報捷
國邑藥品*（6875）昨（16）日公告，旗下吸入型新劑型新藥L608，再接獲法規顧問通知取得歐盟藥品管理局（EMA）孤兒藥認定。
國邑表示，接下來將加速推進全球臨床與上市規劃，以造福全球病患。
國邑總經理甘霈指出，L608去年已於澳洲完成第一期臨床試驗，試驗結果顯示在最高劑量下仍具良好安全性與耐受性，無嚴重不良反應。
而另一項在紐西蘭進行的第一期臨床試驗目前亦進行中，預計於今年下半年完成試驗。
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