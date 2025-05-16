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台康乳癌藥攻哈薩克

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台康生技（6589）昨（16）日發布重訊表示，該公司向哈薩克醫療衛生主管機關遞交研發中「抗乳癌新藥」產品EG1206A（pertuzumab生物相似藥）第三期臨床試驗計畫書。

台康生技表示，美國食品藥物管理局（USFDA）及台灣衛生福利部食品藥物管理局（TFDA），同意進行第三期臨床試驗，公司向哈薩克醫療衛生主管機關遞交研發中產品EG1206A第三期臨床試驗計畫書。

台康生技也表示，該公司EG1206A產品完成人體第三期臨床試驗後，將向法規單位提出藥品查驗登記審查申請。

台康生技的EG1206A，已經獲得美國食品藥物管理局（USFDA）及台灣衛生福利部食品藥物管理局（TFDA）都同意進行第三期臨床試驗。

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