耕興（6146）昨（16）日召開股東常會，展望2025年營運，耕興維持審慎樂觀看法。根據FCC官網公告，2024年高階網通6SD FCC PIA案件總數達97件，由耕興執行的案件高達90件，市占率超過九成，穩坐高階網通領域領先地位。

此外，隨著IEEE 802.11技術推進至Wi-Fi 7三頻時代，晶片大廠積極開發新一代晶片規格，帶動網通系統廠推動高效能旗艦路由器的換機潮。此外，2024年正值全球電信業進入5.5G（5G Advanced）商用元年，CTIA 6.0版本檢測標準亦自去年底強制上路，相較前版檢測時數預計增加三成，耕興受惠價量齊升，檢測營收與獲利可望同步提升。

另一方面，耕興也持續強化技術實力與國際影響力。在技術層面，公司於台灣、美國等地積極布建Wi-Fi 7、5G NR、RedCap、UWB等最新測試產能，並導入自動化與智能化測試流程，全自動化覆蓋率已超過五成以上，大幅提升效率。