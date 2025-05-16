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上洋法說會／三大事業群及自有品牌助攻營運再創高峰

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
上洋總經理吳國華於今日法說會。記者籃珮禎攝影。
上洋總經理吳國華於今日法說會。記者籃珮禎攝影。

家電及商用設備代理領導廠商上洋產業（6728）16日舉行法說會，總經理吳國華表示，看好空調家電、商用洗衣及新發事業三大業務將持續成長，並將強化自有品牌「one-meter」的市場滲透，目標在2025年推動營運再創新高。

吳國華說明，上洋核心空調家電事業群首季營收年增59.4%。公司將深化經銷網絡並積極拓展量販通路，該通路首季營收年成長達629%。

專案市場方面，除鎖定小宅需求外，新增的冰水主機訂單預計將成為重要的成長引擎，首季專案營收年增81%。連鎖通路拓展亦積極進行，將納入更多便利商店及連鎖餐飲品牌，首季營收年增89%。

商用洗衣事業群的成長前景同樣看好，首季營收年增35.2%。海外發展（SESA COIN LAUNDRY）展現強勁動能，首季營收年增高達1293%，顯示海外市場布局已見成效，將成為集團未來成長的關鍵驅動力。

其中，國內精緻洗衣（RIV）業務也表現出色，以高品質服務帶動首季營收翻倍成長（年增105%），而直營洗衣服務則持續貢獻穩定營收，年增8%。

新發事業群將聚焦自有品牌「one-meter」的發展，首季營收已成長77.6%。透過電商通路，憑藉多款設計時尚、功能實用的小型家電，成功吸引線上消費者，首季電商營收年增100%。

上洋表示，將持續投入新品研發、擴大產品線，並加強數位行銷與電商平台合作，目標將「one-meter」打造成為市場知名品牌，為集團注入新的成長活力。

法人指出，上洋透過明確的事業群定位和高效的市場執行，已在各業務領域建立競爭優勢。尤其在海外市場的策略性拓展及自有品牌的差異化經營，預期將為公司帶來持續的中長期營收及獲利成長，後市發展潛力可期。

上洋首季營運表現方面，稅後純益為8,090萬元，季減19%，年增122%，每股盈餘為2.69元。在營收結構方面，空調家電事業群貢獻76.43%，商用洗衣事業群占20.06%，新發事業群占3.49%。

家電 營收 電商

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