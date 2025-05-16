生合公司順利完成競價拍賣方式辦理承銷
生合（1295）公司初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，生合辦理競價拍賣股數2122仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於5月16日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。
開標結果如下：
最低得標價格：57.80元
最高得標價格：68.00元
得標加權平均價格：59.30元
證交所提醒投資人，參與公開申購投資人應以開標後的實際承銷價格繳存申購認購價款，相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。
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