群聯攜台灣大搶語音財
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）衝刺AI布局，並廣結盟，將與台灣大共同在下周登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）中，首度展出群聯與台灣大合作的AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」，大秀AI應用肌肉。
群聯執行長潘健成昨日並出席「2025 AI創新應用論壇」，他提到，過去企業普遍對AI有「太貴、太複雜」的印象，確實初期導入成本高（動輒千萬），再加上顧及雲端成本與隱私顧慮，常讓決策者卻步。不過，群聯創新突破推出「aiDAPTIV+」方案，用Flash替代DRAM，能以高容量、低價格的Flash記憶體突破硬體瓶頸。
台灣大表示，下周於電腦展首度展出的「AI聽寫大哥」語音辨識精準度達97%，可應用在教育現場的雙語教學、媒體訪談、客服語音對話，或是金融與商務會議紀錄，幫助企業降本增效，實現AI即刻升級。
群聯昨日並宣布，董事會達成三項決議，包括參與不動產投標案，以及通過出租苗栗縣竹南鎮廣源段1542-1地號部分土地，還有擬投資大陸深圳市銓興科技，具體目的為長期投資及未來業務合作。
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