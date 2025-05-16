宇峻2025年下半年新品齊發

遊戲研發商宇峻（3546）昨（15）日召開法說會，宇峻表示，經典遊戲大作《FINAL FANTASY XIV》（簡稱FFXIV）繁體中文PC預計今年第4季上市，目前設備等已在密集測試，法人看好，隨FFXIV上市，將為營運添強勁動能。

宇峻表示，除FFXIV外，下半年有不少遊戲新品齊發，至於《三國群英傳：策定九州》明年上半年推出；不過，宇峻今年上半年的行銷費用較低，因為新產品都在下半年推出，尤其是FFXIV，估計推出前將砸入上億元行銷費用，下半年的費用較高，希望不影響今年淨利表現。

宇峻昨天股價收118.5元，下滑10元。

宇峻4月營收1.01億元，月減7.09%、年增1.45%；今年首季稅後純益5,277萬元，季減52%、年減40%，為六季來低點，每股純益0.99元。宇峻說明，主因新遊戲上市認列1,000多萬元成本，加上去年同期匯兌收益較高，今年少了1,700多萬元，致獲利衰退。